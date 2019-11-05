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Что и по чем продают на новогоднем базаре в ЦУМе, который открыли раньше всех

06.11.2019 14:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первым в Минске еще в конце октября заработал новогодний базар в ЦУМе. Мы посмотрели, что там новенького покупателям предлагают в этом году и по каким ценам можно тут приобрести игрушки, гирлянды и мишуру.


На 5 этаже ЦУМа Новогодний базар найти довольно легко — по елкам и огонькам. Тут уже продают искусственные метровые не очень густые елки от 45 рублей, ели около двух метров за чуть больше ста рублей. Одна из самых дорогих — трехметровая ель Сибирская за 467 рублей.

Вход украшает большая новая фотозона. Здесь и снежные пеньки, и огромная елка, и часы, и сосульки. Кстати, такие метровые сосульки можно приобрести тут же за 8,40.


В магазине транслируют новогодние клипы и мультфильм «Зима в Простоквашино».

В отделе елочных игрушек большой выбор — есть дешевые пластиковые и стеклянные подороже. Можно купить поштучно или прибрести целый набор. Среди новинок — такой комплект на 13 штук розовых, золотых, красных и зеленых игрушек за 11,90. Также из нового мы заметили плетеные шары по 5,50 и 6,50 рублей в зависимости от размера.




Такой набор из 9 шаров обойдется в 7 рублей.

В магазине на некоторые игрушки есть скидки 30%. Так, например, набор колокольчиков из 4 штук продают за 4,34. Наборы из 6 крупных шаров можно купить и за 4,70 с учетом скидки. На 50% снижена цена на мишуру — в среднем она стоит рубль. Шары можно купить как по 70 копеек, так и за 2 рубля.

Елочные верхушки предлагают за 6,50, 12 и 15 рублей.



В таких общих корзинах одинарные шары продают как по 70 копеек, так и по 2 рубля.

Стеклянные шары в коробках по одной штуке, а также игрушки в виде разных фигурок животных стоят от 7,50 до 15 рублей. Такие как на фото продают за 12

На базаре представлены и новогодние сувениры, например, елки с блестками внутри или свечи. Свеча обойдется в 55 рублей, елка — 110. Деревянные новогодние карусели стоят от 43 рублей.




Выбор светодиодных гирлянд просто огромный. Одна из самых простых на 9 метров стоит 11,90

Также в этом году появилось больше классического декора в виде крупных шишек на еловых маленьких веточках. Стоят они в зависимости от композиции и размера по 4−8 рублей. Есть и гирлянды из искусственной ели.



Такую гирлянду с красными лентами продают за 52 рубля, остальные — по 20, 30 рублей.


В целом же, по нашим наблюдениям, в этом году стали продавать меньше мишуры и больше готовых композиций и елочных игрушек. Крупные елки подорожали, на средние цена осталась прежней. Появился большой выбор хлопушек от 1,10 рублей за одну маленькую и до 7 рублей за хлопушку «Доллар». Ну и конечно, не обошлось без символа 2020 года — крысы. Их тут целые армии — от 2,90 рублей за самый маленький сувенир.

В продаже также есть Санта Клаус, венки из искусственной ели, рождественские носки, свечи в виде шишек, а также аксессуары для детских утренников.

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Теги: Минск
 
 
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Мы посмотрели, что там новенького в этом году, по каким ценам игрушки, гирлянды и мишура, а также узнали о скидках.
 
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