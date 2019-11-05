ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Телеханах запустили производство пластиковых лыж

06.11.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В городском поселке Телеханы сегодня открыли новый цех по производству пластиковых лыж, передает корреспондент БЕЛТА.

В Телеханах запустили производство пластиковых лыж

В символическом пуске объекта приняли участие управляющий делами Президента Виктор Шейман, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

В Телеханах запустили производство пластиковых лыж

Ленточку перерезают (слева направо) председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, управляющий Делами Президента Виктор Шейман, директор ГП "Беларусьторг" Геннадий Богдан

В Телеханах запустили производство пластиковых лыж

Уникальное производство создано по поручению Президента фактически за год. Под новые цели реконструировали историческое здание, где многие годы производили деревянные лыжи. Начинка цеха - самая современная: оборудование от ведущих зарубежных и отечественных производителей. Весь процесс организации производства сопровождался наукой - работали ученые НАН Беларуси, БГТУ. Реализация проекта обошлась в Br14 млн. На новом производстве открыто 43 рабочих места.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В городском поселке Телеханы сегодня открыли новый цех по производству пластиковых лыж, передает корреспондент БЕЛТА. В символическом пуске объекта приняли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что и по чем продают на новогоднем базаре в ЦУМе, который открыли раньше всех
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика