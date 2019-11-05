В Телеханах запустили производство пластиковых лыж

Источник материала: Виртуальный Брест

В городском поселке Телеханы сегодня открыли новый цех по производству пластиковых лыж, передает корреспондент БЕЛТА.





В символическом пуске объекта приняли участие управляющий делами Президента Виктор Шейман, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.





Ленточку перерезают (слева направо) председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, управляющий Делами Президента Виктор Шейман, директор ГП "Беларусьторг" Геннадий Богдан





Уникальное производство создано по поручению Президента фактически за год. Под новые цели реконструировали историческое здание, где многие годы производили деревянные лыжи. Начинка цеха - самая современная: оборудование от ведущих зарубежных и отечественных производителей. Весь процесс организации производства сопровождался наукой - работали ученые НАН Беларуси, БГТУ. Реализация проекта обошлась в Br14 млн. На новом производстве открыто 43 рабочих места.