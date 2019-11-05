Звезду Instagram, осужденную за наркотики в Беларуси, переводят в российскую колонию

Источник материала: Виртуальный Брест

Российскую модель Марию Хрестину, которая отбывает срок по «наркотической статье» 328, экстрадируют в Россию. Об этом TUT.BY сообщил адвокат Антон Гашинский.





Мария Христина отбывает наказание в Гомельской женской колонии. В июле она рассказала TUT.BY об условиях жизни в неволе:

— Я пришла с воли — такая девочка, вся из себя красивая, ухоженная, со своими понятиями и ценностями — и была ошарашена. Например, женщины вынуждены полдня работать в цеху, а после этого их, потных и уставших, собирают в актовом зале, включают телевизор на пару часов и закрывают. Дышать нечем, пытаешься расстегнуть пуговицы в халате, чтобы как-то стало легче <…> Стараюсь, работаю, участвую в различных мероприятиях. Например, в театральной постановке «Теремок» играла Лисичку-сестричку. Участвовала в конкурсе песен 1980-х, 1990-х, 2000-х. <…> Каждый месяц пишу заявление на имя администрации в бухгалтерию, чтобы с моего счета перечисляли по 100 рублей в Гомельский детский дом.