ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На поминках прошлого. На какой истории строить память народа?

06.11.2019 14:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

На поминках прошлого. На какой истории строить память народа?
АиФ

И так же, как в Испании, споры носят отнюдь не гуманитарный и не религиозный характер.

Они связаны с политикой. Ленин, как Франко в Испании, заложил основы тоталитаризма в России. Многие российские историки и политики утверждают, что нынешняя система власти, несмотря на все перемены, произошедшие с 1991 г., сохраняет многие черты советского строя. И тот факт, что забальзамированное тело Ленина всё ещё лежит на главной площади страны, многими воспринимается как то, что идейное наследие Ильича остаётся инструментом и нынешней политики. Сторонники перезахоронения Ленина считают, что этот жест символизировал бы окончательный отказ российской власти от теории и практики марксизма-ленинизма и ориентировал бы страну на будущее. Поминки прошлого слишком затянулись.

На поминках прошлого. На какой истории строить память народа? Владимир Хотиненко: как картавому лысому человеку удалось изменить мир?

Кто рисует историю?

Однако, как свидетельствует острота борьбы вокруг ушедших из жизни диктаторов, история никогда не бывает однозначной и прямолинейной. В Испании до сих пор существуют многочисленные почитатели генералиссимуса Франко. И они предъявляют свои аргументы, согласны мы с ними или нет. Почитатели Франко считают, что он остановил кровавую гражданскую войну, избавил страну от другой политической крайности – коммунизма, не допустил участия Испании во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии.

Советская пресса применяла в отношении Франко однозначное понятие – «фашист». Людям старшего поколения памятны многочисленные карикатуры на генералиссимуса в газетах и журнале «Крокодил». Франко рисовался ближайшим сподвижником Гитлера, кровопийцей. Однако в Испании и сегодня широко распространено мнение, что каудильо был «ненастоящим фашистом». Бизнес в стране оставался свободным. Экономика от диктатуры не пострадала. В Испании не было ни военного психоза, ни стремления отгородиться от всего мира. Военный бюджет не был чрезмерным. Франко не пошёл вслед за Гитлером на репрессии против евреев, и многим из них, бежавшим из Германии в 30-е годы (называют цифру в 200 тыс.), предоставил убежище.

Несколько лет назад я был в Испании и имел возможность в разговорах с местными жителями убедиться в неоднозначности исторической памяти. И это неслучайно: в отличие от сталинских репрессий, унёсших жизни миллионов людей, гонения Франко (прежде всего на коммунистов и на анархистов) не затронули основной массы испанского населения. Многие даже сегодня отзываются о нём только положительно: в стране установился мир, была работа, росла экономика. Более того, к 1975 г. он подготовил преемника, и в стране была восстановлена демократия в виде конституционной монархии.

На поминках прошлого. На какой истории строить память народа?
Вино, девушки, героизм. Как военные СССР бились за Испанию
Подробнее

Уже пора или рано?

Отношение испанцев к генералиссимусу Франко во многом напоминает отношение сторонников сильной руки к Сталину в современной России. Да, развязал политический террор, уничтожил остатки демократии, рассорил страну с Западом. Но ведь провёл мощную индустриализацию, обеспечил «могучую поступь социализма», предъявил миру атомную бомбу, открыл доступ широких слоёв населения к образованию, поощрял науку. Наконец, обеспечил стране статус великой державы. Так говорят современные сталинисты. И, судя по тому, что КПРФ – наследница заветов Ленина – Сталина – всё ещё держится на плаву, таких в стране немало.

Захоронение праха Франко в 1975 г. в Долине павших, где поппокоятся останки как франкистов, так и республиканцев (34 тыс. погибших с обеих сторон), было продиктовано политическими соображениями. Испания хотела подвести черту под 39-летним периодом диктатуры, хотела национального примирения – пусть и ценой сложного нравственно-политического компромисса. Затянувшаяся на десятилетия борьба за перезахоронение останков диктатора завершилась лишь с приходом к власти социалистов. Однако единства в стране нет до сих пор. За перезахоронение и ликвидацию мавзолея Франко при последнем социологическом опросе высказалось 40% испанцев, против – 38,5%. Больше половины говорили о том, что перезахоронение несвоевременно.

На отношение различных слоёв населения современной Испании к Франко влияет и внутриполитическая ситуация в стране. И в частности события в Каталонии. В 2017 г. в ходе неофициального, запрещённого Мадридом референдума большинство каталонцев высказалось за независимость региона. Это стало политическим шоком. В Испании заговорили о том, что «сепаратисты распустились», что «при Франко такое было бы недопустимо». Каталонские же политики, настаивающие на отделении, обвиняют центральное правительство в продолжении франкизма и требуют проведения официального референдума.

*   *   *

На поминках прошлого. На какой истории строить память народа? Зачем то и дело закрывают Мавзолей Ленина?

В 1937 г. испанский художник Пабло Пикассо написал одну из самых знаменитых своих картин «Герника». Она стала художественным обвинением против злодеяний фашистов – варварской бомбардировки испанского городка Герника, совершённой с согласия Франко. За 3 часа на маленький городок было сброшено несколько тысяч бомб. Город был полностью сожжён, погибли 2 тыс. жителей. Картина «Герника» была написана по заказу республиканского правительства Испании специально для Всемирной выставки в Париже в 1937 г. Это та самая выставка, на которую из СССР привезли знаменитую скульптуру Мухиной «Рабочий и колхозница». Картина Пикассо должна была показать миру истинное лицо фашизма. Скульптура Мухиной – гуманизм социалистического строительства.

Сегодня картина «Герника» хранится в Музее королевы Софии в Мадриде. Во время недавнего посещения музея я наблюдал, как многие посетители старшего возраста, глядя на картину, утирают слёзы. Но есть и такие, которые отворачиваются от полотна и быстро уходят из зала: не все хотят видеть историю в её человеческом измерении, в том числе и в измерении загубленных человеческих жизней. Россия не исключение. И неудивительно, что на вопрос, что делать с Лениным, ответа пока нет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перезахоронение останков умершего в 1975 г. испанского диктатора Франко и ликвидация его мавзолея вызвали в России широкий резонанс. И это неслучайно. В стране уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
На восстановление сгоревшего замка Сюри жители Японии собрали более 3 млн долларов за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика