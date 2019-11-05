На поминках прошлого. На какой истории строить память народа?

Источник материала: Аргументы и факты

И так же, как в Испании, споры носят отнюдь не гуманитарный и не религиозный характер.

Они связаны с политикой. Ленин, как Франко в Испании, заложил основы тоталитаризма в России. Многие российские историки и политики утверждают, что нынешняя система власти, несмотря на все перемены, произошедшие с 1991 г., сохраняет многие черты советского строя. И тот факт, что забальзамированное тело Ленина всё ещё лежит на главной площади страны, многими воспринимается как то, что идейное наследие Ильича остаётся инструментом и нынешней политики. Сторонники перезахоронения Ленина считают, что этот жест символизировал бы окончательный отказ российской власти от теории и практики марксизма-ленинизма и ориентировал бы страну на будущее. Поминки прошлого слишком затянулись.

Кто рисует историю?

Однако, как свидетельствует острота борьбы вокруг ушедших из жизни диктаторов, история никогда не бывает однозначной и прямолинейной. В Испании до сих пор существуют многочисленные почитатели генералиссимуса Франко. И они предъявляют свои аргументы, согласны мы с ними или нет. Почитатели Франко считают, что он остановил кровавую гражданскую войну, избавил страну от другой политической крайности – коммунизма, не допустил участия Испании во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии.

Советская пресса применяла в отношении Франко однозначное понятие – «фашист». Людям старшего поколения памятны многочисленные карикатуры на генералиссимуса в газетах и журнале «Крокодил». Франко рисовался ближайшим сподвижником Гитлера, кровопийцей. Однако в Испании и сегодня широко распространено мнение, что каудильо был «ненастоящим фашистом». Бизнес в стране оставался свободным. Экономика от диктатуры не пострадала. В Испании не было ни военного психоза, ни стремления отгородиться от всего мира. Военный бюджет не был чрезмерным. Франко не пошёл вслед за Гитлером на репрессии против евреев, и многим из них, бежавшим из Германии в 30-е годы (называют цифру в 200 тыс.), предоставил убежище.

Несколько лет назад я был в Испании и имел возможность в разговорах с местными жителями убедиться в неоднозначности исторической памяти. И это неслучайно: в отличие от сталинских репрессий, унёсших жизни миллионов людей, гонения Франко (прежде всего на коммунистов и на анархистов) не затронули основной массы испанского населения. Многие даже сегодня отзываются о нём только положительно: в стране установился мир, была работа, росла экономика. Более того, к 1975 г. он подготовил преемника, и в стране была восстановлена демократия в виде конституционной монархии.

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Уже пора или рано?

Отношение испанцев к генералиссимусу Франко во многом напоминает отношение сторонников сильной руки к Сталину в современной России. Да, развязал политический террор, уничтожил остатки демократии, рассорил страну с Западом. Но ведь провёл мощную индустриализацию, обеспечил «могучую поступь социализма», предъявил миру атомную бомбу, открыл доступ широких слоёв населения к образованию, поощрял науку. Наконец, обеспечил стране статус великой державы. Так говорят современные сталинисты. И, судя по тому, что КПРФ – наследница заветов Ленина – Сталина – всё ещё держится на плаву, таких в стране немало.

Захоронение праха Франко в 1975 г. в Долине павших, где поппокоятся останки как франкистов, так и республиканцев (34 тыс. погибших с обеих сторон), было продиктовано политическими соображениями. Испания хотела подвести черту под 39-летним периодом диктатуры, хотела национального примирения – пусть и ценой сложного нравственно-политического компромисса. Затянувшаяся на десятилетия борьба за перезахоронение останков диктатора завершилась лишь с приходом к власти социалистов. Однако единства в стране нет до сих пор. За перезахоронение и ликвидацию мавзолея Франко при последнем социологическом опросе высказалось 40% испанцев, против – 38,5%. Больше половины говорили о том, что перезахоронение несвоевременно.

На отношение различных слоёв населения современной Испании к Франко влияет и внутриполитическая ситуация в стране. И в частности события в Каталонии. В 2017 г. в ходе неофициального, запрещённого Мадридом референдума большинство каталонцев высказалось за независимость региона. Это стало политическим шоком. В Испании заговорили о том, что «сепаратисты распустились», что «при Франко такое было бы недопустимо». Каталонские же политики, настаивающие на отделении, обвиняют центральное правительство в продолжении франкизма и требуют проведения официального референдума.

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В 1937 г. испанский художник Пабло Пикассо написал одну из самых знаменитых своих картин «Герника». Она стала художественным обвинением против злодеяний фашистов – варварской бомбардировки испанского городка Герника, совершённой с согласия Франко. За 3 часа на маленький городок было сброшено несколько тысяч бомб. Город был полностью сожжён, погибли 2 тыс. жителей. Картина «Герника» была написана по заказу республиканского правительства Испании специально для Всемирной выставки в Париже в 1937 г. Это та самая выставка, на которую из СССР привезли знаменитую скульптуру Мухиной «Рабочий и колхозница». Картина Пикассо должна была показать миру истинное лицо фашизма. Скульптура Мухиной – гуманизм социалистического строительства.

Сегодня картина «Герника» хранится в Музее королевы Софии в Мадриде. Во время недавнего посещения музея я наблюдал, как многие посетители старшего возраста, глядя на картину, утирают слёзы. Но есть и такие, которые отворачиваются от полотна и быстро уходят из зала: не все хотят видеть историю в её человеческом измерении, в том числе и в измерении загубленных человеческих жизней. Россия не исключение. И неудивительно, что на вопрос, что делать с Лениным, ответа пока нет.

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