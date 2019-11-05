На Гродненщине проходит акция «Безопасные каникулы»

Источник материала: Вороновская газета

В период осенних школьных каникул в Гродненской области массово проходит профилактическая акция «Безопасные каникулы».

Спасатели посещают учебные заведения и пришкольные лагеря отдыха, в доступной и зачастую игровой форме напоминая детям и подросткам о необходимости соблюдения правил безопасной жизнедеятельности.

Официальный представитель управления МЧС по Гродненской области подполковник внутренней службы Наталия Живолевская:

— Сохранение жизни и здоровья наших детей — приоритетное направление деятельности службы спасения. Поэтому именно в период каникул, когда, по понятным причинам, школьники чаще предоставлены сами себе, сотрудники МЧС ежедневно встречаются с ними и дают практические советы, как остаться целыми и невредимыми. Приятно, что дети с удовольствием идут на контакт, проявляют активность и заинтересованность при проведении массовых акций профилактической направленности.

Одна из таких встреч состоялась в гимназии № 1 Новогрудка. Одно из крупнейших учебных заведений районного центра, где обучается 658 человек, посетили сотрудники местного отдела МЧС.

Детям напомнили, как вести себя при возникновении пожара либо при иных нештатных ситуациях, спасатели изучили с ними мобильное приложение «МЧС Беларуси. Помощь рядом». Школьники с удовольствием приняли участие в различных конкурсах с розыгрышем призов и сувениров.