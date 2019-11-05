|
90 спортсменов представляют Беларусь на ЧЕ по муай-тай в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат Европы по муай-тай. Причем выступают под сводами столичного Дворца спорта как опытные титулованные бойцы, так и юниоры.
Более 500 сильнейших бойцов из 27 стран: Минск готовится принять ЧЕ по муай-тай
Нашу страну представляют 90 атлетов, которые небезосновательно рассчитывают на высокие места. Среди соискателей наград белорусы Андрей Кулебин, Виталий Гурков, Дмитрий Валент, Дарья Белькова. Всего же в стартовых протоколах более полутысячи спортсменов из 26 стран.
Завершатся состязания в Минске 10 ноября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат Европы по муай-тай. Причем выступают под сводами столичного Дворца спорта как опытные титулованные бойцы, так и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)