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90 спортсменов представляют Беларусь на ЧЕ по муай-тай в Минске

06.11.2019 14:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат Европы по муай-тай. Причем выступают под сводами столичного Дворца спорта как опытные титулованные бойцы, так и юниоры.

Более 500 сильнейших бойцов из 27 стран: Минск готовится принять ЧЕ по муай-тай

 

Нашу страну представляют 90 атлетов, которые небезосновательно рассчитывают на высокие места. Среди соискателей наград белорусы Андрей Кулебин, Виталий Гурков, Дмитрий Валент, Дарья Белькова. Всего же в стартовых протоколах более полутысячи спортсменов из 26 стран.

Завершатся состязания в Минске 10 ноября.

90 спортсменов представляют Беларусь на ЧЕ по муай-тай в Минске

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат Европы по муай-тай. Причем выступают под сводами столичного Дворца спорта как опытные титулованные бойцы, так и...
 
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