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Работала без образования помощником анестезиолога. В Германии задержали лжедоктора, по вине которого умерли 4 пациента

06.11.2019 14:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. После смерти четырех пациентов в Германии задержали «фальшивого доктора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина три года занимала должность помощника анестезиолога в клинике города Фрицлар.

Как выяснилось, документы с ее медицинской квалификацией были поддельными. Лжедоктор неоднократно назначала пациентам неправильные лекарства и ошибалась с дозировкой. В результате скончались несколько человек, еще 8 пострадали.

Работала без образования помощником анестезиолога. В Германии задержали лжедоктора, по вине которого умерли 4 пациента

Работала без образования помощником анестезиолога. В Германии задержали лжедоктора, по вине которого умерли 4 пациента

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Новости Германии. После смерти четырех пациентов в Германии задержали «фальшивого доктора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина три года...
 
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