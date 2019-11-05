Работала без образования помощником анестезиолога. В Германии задержали лжедоктора, по вине которого умерли 4 пациента

Источник материала: СТВ

Новости Германии. После смерти четырех пациентов в Германии задержали «фальшивого доктора», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина три года занимала должность помощника анестезиолога в клинике города Фрицлар.

Как выяснилось, документы с ее медицинской квалификацией были поддельными. Лжедоктор неоднократно назначала пациентам неправильные лекарства и ошибалась с дозировкой. В результате скончались несколько человек, еще 8 пострадали.







