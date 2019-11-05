ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На восстановление сгоревшего замка Сюри жители Японии собрали более 3 млн долларов за неделю

06.11.2019 14:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Японии. Жители Японии за 6 дней собрали более 3 миллионов долларов на восстановление сгоревшего замка Сюри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На восстановление сгоревшего замка Сюри жители Японии собрали более 3 млн долларов за неделю

Напомним, крупный пожар произошел неделю назад. Огонь практически полностью уничтожил старинный дворцовый комплекс. Сгорели 7 зданий на площади в более чем 4 тысячи квадратных метров. Причина возгорания до сих пор не известна.

В 2000 году Сюри включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. О сборе пожертвований на восстановление достопримечательности объявили власти города Окинава. На призыв откликнулись уже 25 тысяч человек. Продлится сбор средств до весны 2020 года.

На восстановление сгоревшего замка Сюри жители Японии собрали более 3 млн долларов за неделю

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. Жители Японии за 6 дней собрали более 3 миллионов долларов на восстановление сгоревшего замка Сюри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ставка рефинансирования снижается до 9% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика