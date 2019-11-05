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Две собаки научились играть в боулинг и теперь могут выбить страйк лучше человека

06.11.2019 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Две собаки научились играть в боулинг и теперь показывают мастер-классы.  

Питомцы по кличке Блейк и Адам любят играть в боулинг. У них даже есть специальные футболки для этой игры, сообщает Daily Mail.  

Хозяева собак являются владельцами боулинг-клуба, поэтому им показалось логичным научить и своих питомцев этой игре. Собаки быстро привыкли к дорожкам.  

Две собаки научились играть в боулинг и теперь могут выбить страйк лучше человека
Фото: Caters News Agency 

 «Поскольку мы владеем боулинг-центром, мы решили, что если собаки будут работать с нами каждый день, то они лучше узнают, как играть в боулинг».  

Когда Блейку было 11 недели, то его научили отталкивать мяч от детской рампы для боулинга. Спустя 20 минут после того, как питомцу показали этот трюк, он уже его повторял.  

Поэтому как только семья завела Адама, то было решено научить и его.  

Две собаки научились играть в боулинг и теперь могут выбить страйк лучше человека
Фото: Caters

Владельцы признаются, что собаки отлично выполняют удары и регулярно набирают высокие баллы.  

«Люди любят смотреть их броски. Мы чувствуем себя очень гордыми. Эти собаки такие умные и быстро осваивают новые трюки».  

Прошло 15 лет. Парень показал трогательное фото со своим домашним любимцем (читать далее).  

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Две собаки научились играть в боулинг и теперь показывают мастер-классы.   Питомцы по кличке Блейк и Адам любят играть в боулинг. У них даже есть специальные...
 
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