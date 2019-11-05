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«Несерьёзный разговор» с Андреем Янчевским. Вышла первая серия нового проекта Слуцк ТВ

06.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Телеканал «Слуцк ТВ» запустил новый проект «Несерьёзный разговор с серьёзным человеком», первым героем стал председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский. Об этом сообщается в группе Слуцк ТВ во Вконтакте.

В ходе беседы ведущий и редактор телеканала Михаил Серков постарался легко и неформально раскрыть темы личности председателя, его увлечений и взглядов.

Андрей Янчевский рассказал о своей малой родине, поделился, что в последнее время время стал находить больше времени для семьи, а его дети в школе не пользуются положением своего отца.

На вопрос журналиста о «беспроблемных» предприятиях глава района ответил, что такого быть не может, и всегда есть к чему стремиться. Однако среди прочих он выделил сахарорафинадный комбинат, сыродельный комбинат, льнозавод и ряд коммерческих предприятий.

А «болью района» председатель райисполкома назвал проблему создания рабочих мест. При этом он заверил, что нет ничего страшного и фатального в том, что закрываются предприятия, которые уже изжили себя.

Смотрите видео:


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Телеканал «Слуцк ТВ» запустил новый проект «Несерьёзный разговор с серьёзным человеком», первым героем стал председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский....
 
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