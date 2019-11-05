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Слуцкая епархия приглашает случчан на курсы по церковному пению и чтению

06.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Первая встреча и занятие пройдут уже в понедельник, 11 ноября, в здании Слуцкого епархиального управления. После прохождения обучения случчанам помогут распределиться в хор любого храма г.Слуцка и Слуцкого района.

В рамках курсов епархия предлагает теоретический и практический материалы, а так же возможность деятельного участия в литургии каждую субботу в домовом храме Слуцкого епархиального управления в честь святителя Дмитрия Ростовского.

На занятиях участникам курсов помогут разобраться с текстом богослужений, узнать перевод и сакральный смысл богослужебных молитв. Кроме того, научат азам нотной грамоты (сольфеджио), правильному пению по нотам богослужебных текстов и чтению на церковнославянском языке.

Опытные педагоги помогут раскрыть певческий талант и научат петь свою партию в многоголосом хоре. Для мужчин предлагают древнюю технику Знаменного пения от регента монастырского хора.

Среди педагогов курсов есть священнослужители, знающие богослужебный устав и литургику, а также регенты церковных хоров г.Слуцка. Всех желающих мужчин обещают обучить пономарскому делу (помощь священнику в алтаре) и пройти богослужебную практику.




Первое занятие состоится 11 ноября в 18:00 по адресу: г.Слуцк, ул.Максима Богдановича, д.9. Встреча состоится в конференц-зале (бывший военкомат, вход со стороны калитки с белыми львами).

По всем вопросам звоните +375447767693 или пишите в Директ  instagram.com/pavel_slutsk/


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Первая встреча и занятие пройдут уже в понедельник, 11 ноября, в здании Слуцкого епархиального управления. После прохождения обучения случчанам помогут...
 
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