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Слуцкая епархия приглашает случчан на курсы по церковному пению и чтению
06.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Первая встреча и занятие пройдут уже в понедельник, 11 ноября, в здании Слуцкого епархиального управления. После прохождения обучения случчанам помогут распределиться в хор любого храма г.Слуцка и Слуцкого района.
В рамках курсов епархия предлагает теоретический и практический материалы, а так же возможность деятельного участия в литургии каждую субботу в домовом храме Слуцкого епархиального управления в честь святителя Дмитрия Ростовского.
На занятиях участникам курсов помогут разобраться с текстом богослужений, узнать перевод и сакральный смысл богослужебных молитв. Кроме того, научат азам нотной грамоты (сольфеджио), правильному пению по нотам богослужебных текстов и чтению на церковнославянском языке.
Опытные педагоги помогут раскрыть певческий талант и научат петь свою партию в многоголосом хоре. Для мужчин предлагают древнюю технику Знаменного пения от регента монастырского хора.
Среди педагогов курсов есть священнослужители, знающие богослужебный устав и литургику, а также регенты церковных хоров г.Слуцка. Всех желающих мужчин обещают обучить пономарскому делу (помощь священнику в алтаре) и пройти богослужебную практику.
По всем вопросам звоните +375447767693 или пишите в Директ
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Первая встреча и занятие пройдут уже в понедельник, 11 ноября, в здании Слуцкого епархиального управления. После прохождения обучения случчанам помогут...
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