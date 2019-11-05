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В Горках откроют бизнес-инкубатор

06.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

14 ноября в Горках откроют центр поддержки предпринимательства ООО “Технопарк “Горки”. Будут подводить итоги и награждать победителей первого хакатона для начинающих предпринимателей.

 

В Горках откроют бизнес-инкубатор
Фото Михаила Левцова

 

Центр поддержки предпринимательства ООО “Технопарк “Горки” создан и оснащен благодаря данному проекту “Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь”. Бизнес-инкубатор в Горках стал одним из шести центров поддержки предпринимательства, которые проект “Малые города” за два года создал в Могилевской и Витебской областях.

Первым крупным мероприятием в новом бизнес-инкубаторе станет хакатон 13-14 ноября — бесплатный двухдневный марафон по разработке бизнес-проектов. Принять участие могут жители любого города Беларуси, главное условие — желание создать свою уникальную идею для бизнеса и разработать план по ее реализации.

Заявки на участие принимаются онлайн здесь до 12 ноября включительно.

Главная особенность хакатона в том, что для участия необязательно иметь уже готовый проект или даже команду. При помощи опытных менторов и экспертов участники смогут все это получить во время интенсивного курса обучения и брейншторма прямо на мероприятии.


 
 
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  14 ноября в Горках откроют центр поддержки предпринимательства ООО “Технопарк “Горки”. Будут подводить итоги и награждать победителей первого хакатона для...
 
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