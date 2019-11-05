Небо зовёт. Беларусь отметила день Гражданской авиации

Источник материала: Аргументы и факты

Если раньше над Беларусью было всего пять международных трасс, общая протяженность которых составляла всего 760 км, то сегодня она уже превысила отметку в 30 000 км. ©

Первые сообщения в печати о полётах на воздушных шарах в Минске относятся еще к 1893 году. На протяжении ряда лет здесь проводили свои публичные полёты известные лётчики Уточкин и Васильев. А их полёты над Гомелем произвели большое впечатление на юного гимназиста Павла Сухого, определив его дальнейший жизненный путь в авиации. Он стал известным авиаконструктором с мировым именем. И сейчас самолёты с заглавными буквами «СУ» уверенно бороздят просторы голубых высот пятого океана.

Общество героев

Бурные темпы развития авиации на территории Советского Союза не могли обойти стороной и нашу республику. 8 марта 1923 года было создано Всероссийское добровольное общество друзей воздушного флота (ОДВФ). Вслед за этим - Белорусское добровольное общество друзей воздушного флота (БОДВФ), которое занимает особое место в истории развития авиации на территории молодой республики страны Советов.

Важную роль в развитии белорусской авиации в те годы играло добровольное общество «Авиахим». Нужно отметить, что в его рядах выросли немало прославленных людей, которыми вправе гордиться наш народ.

За прославленный героизм, мужество и отвагу в боях за Родину многие члены «Авиахима» в разные годы были удостоены звания Героя Советского Союза. И среди них легендарные личности белорусского народа - такие как участник Гражданской войны в Испании, единственный дважды Герой Советского Союза Сергей Иванович Грицевец. Его именем названы улицы в Минске и Москве, бронзовый бюст героя установлен в Минске и на его родине - в Барановичах. Доблестью и отвагой прославился и другой известный воспитанник белорусского «Авиахима» - Герой Советского Союза Борис Иванович Ковзан. В период Великой Отечественной войны в воздушных боях было совершено более 200 таранов. Из них 17 - дважды и 3 - трижды. Борис Ковзан - единственный в мире летчик, совершивший таран четырежды.

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На взлете

Уже в начале 30-х годов стали появляться воздушные линии, в числе которых особо заметными были Москва - Смоленск - Минск - Москва, Киев - Минск - Киев, Ленинград - Минск - Ленинград. Их обслуживание поручалось Московскому, Украинскому и Северному управлению Всесоюзного объединения Гражданского воздушного флота (ВО ГВФ).

Однако полёты на этих линиях носили эпизодический характер. Сказывалась слабая техническая оснащенность воздушных трасс, самолётный парк был слишком немногочисленным. И вот в ноябре 1933 года вышло постановление Совета Народных комиссаров БССР, в котором законодательно было определено начало воздушных сообщений между Минском и Москвой. 7 ноября 1933 года состоялось торжественное открытие Минского аэропорта. Эта дата считается днём рождения авиации Беларуси. В память об этом событии первое воскресенье ноября отмечается как день Гражданской авиации Беларуси.

С этого памятного дня белорусские авиаторы всё увереннее стали расправлять свои крылья в просторах неба, связывая города и сельские населенные пункты со столицей и областными центрами. В это время были открыты воздушные линии Минск - Вилейка, Минск - Белосток и Минск - Гродно. Общая протяженность воздушных линий в республике в предвоенные годы составляла уже более 6 тысяч километров.

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Авиаполк Клуссона

Война существенно изменила не только характер деятельности гражданской авиации, но и условия работы лётного и технического состава. Полёты по обслуживанию фронтовых частей и партизанских отрядов выполнялись, как правило, ночью: самолёты взлетали и садились при тускло мерцающих фонарях, кострах и даже карманных фонариках, а иногда и просто при лунном свете. В самом начале войны из подразделений гражданской авиации Беларуси и Московского управления гражданского воздушного флота была сформирована Особая авиагруппа, на счету которой немало героических полётов в первые дни войны.

В ноябре 1942 года Особая западная авиагруппа была переименована в 1-й отдельный авиаполк, а в марте 1944 года он был преобразован в 120-й отдельный гвардейский авиаполк ГВФ.

Немало героических страниц в историю освободительной борьбы в годы войны на территории БССР вписали и авиаторы 62-го и 105-го гвардейских авиаполков.

Особая героическая история, связанная с этим периодом, принадлежит авиаторам 105-го отдельного гвардейского авиаполка под командованием полковника Евгения Томасовича Клуссона. Уже в ноябре 1942 года этот полк по заданию Центрального штаба партизанского движения начал боевые полёты в район Витебской области, где действовала 1-я Белорусская бригада под командованием «батьки Миная» - Миная Филипповича Шмырёва.

С каждым днём таких полётов становилось всё больше. В полку была создана специальная ночная эскадрилья (ее называли партизанской), укомплектованная наиболее опытными лётчиками. Партизанские бригады под командованием А. Д. Гурко, Д. Ф. Райцева, М. Ф. Бирюлина, М. Ф. Шмырёва, Я. З. Захарова всё чаще стали принимать у себя «крылатых» друзей.

Однако летать к партизанам под ожесточенным огнём вражеских зениток было нелегко. Фашисты выслеживали ночные и дневные маршруты наших лётчиков, устраивали западни на подступах к аэродромам партизан, строили ложные аэродромы, поднимали аэростаты. Но «крылатые» народные мстители выходили победителями из самых, казалось, трудных ситуаций.

В начале августа 1944 года 105-му отдельному гвардейскому полку ГВФ было присвоено почётное наименование «Паневежский». А в мае 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР авиаполк был награждён орденом Александра Невского.

В сентябре 1945 года 105-й гвардейский авиаполк после взятия Кенигсберга (ныне Калининград) был подчинён Белорусскому управлению гражданского воздушного флота. А его боевой командир полковник Евгений Томасович Клуссон стал руководить «крылатой отраслью» партизанской республики на её мирных трассах.

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Мирная авиация

С августа 1944 года по июнь 1945 года комиссией Белорусского управления гражданского воздушного флота было принято в эксплуатацию несколько аэродромов и посадочных площадок местных воздушных линий в западных областях республики, в том числе в Несвиже, Клецке, Телеханах, Давид-Городке, Кореличах. Летом 1945 года начались регулярные полёты на местных воздушных линиях Гомельского и Могилёвского аэропортов. В Минском аэропорту строились производственные и служебные объекты. Уже к началу 1946 года значительная часть довоенных воздушных линий была восстановлена. Успешное начало получили международные рейсы в Берлин, Прагу и Варшаву. Все они выполнялись из белорусской столицы.

На смену тихоходным По-2 стала приходить более современная авиационная техника - самолёты Ли-2, Ил-12 и Ил-14. Её успешно осваивали как молодые пилоты, так и те, кто совсем недавно держал в руках штурвалы боевых самолётов. В конце 50-х - начале 60-х годов после освоения поршневых самолётов началась эра реактивной техники. 15 сентября 1956 года самолёт ТУ-104 совершил первый регулярный рейс с пассажирами на борту по трассе Москва - Иркутск. Год спустя экипажи Б. Бугаева, И. Орловца и П. Михайлова выполнили серию первых в мировой истории полётов на реактивных авиалайнерах из Москвы в Нью-Йорк через Атлантику. Параллельно с реактивной техникой разрабатывались и внедрялись в эксплуатацию турбовинтовые машины.

К сожалению, распад Советского Союза внес свои заметные негативные изменения в дальнейшее развитие «крылатой» отрасли Беларуси. Но белорусская авиация выдержала и этот серьёзный удар. С 1993 года наше государство стало полноправным членом международной организации гражданской авиации (ИКАО). Республикой Беларусь подписано 45 межгосударственных и межправительственных соглашений о воздушном сообщении.

Сегодня над нашей страной совершают рейсы более тысячи авиакомпаний из почти ста государств. Каждые сутки над нами пролетают от 500 до 1000 воздушных судов.

В. А. Теляков, ветеран авиации