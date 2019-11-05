Итальянский турист: «Приезжаю В Минск покататься на метро»

Источник материала: Аргументы и факты

Я люблю Беларусь, у меня здесь много друзей, и многое меня восхищает. Но более всего я влюблена… в белорусский транспорт.

В Риме, например, запланировать точное время встречи практически невозможно. Припарковать автомобиль нереально. Транспорт ходит как придется – из-за повсеместных пробок. Иногда автобуса можно ждать часами и, дождавшись, никуда не уехать из-за внезапно начавшейся забастовки. В метро нет пробок, но часто бывают поломки и забастовки… Я уже не говорю про поезда, которые не прибывают и не отправляются вовремя. В Минске все четко. Есть расписание, и оно не для вывески. В метро чистота, порядок, и – что удивительно – билеты при таком сервисе совсем недорогие. Никогда в Минске не пользуюсь услугами такси. Обожаю местный общественный транспорт.

Моника Панаро, Рим

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Издание Insider составило рейтинг европейских столиц с самым дешевым проездом в метро. Минск и Киев разделили первую строчку списка.

Одна поездка в метро Минска и Киева стоит 0,65 руб. и 8 гривен соответственно (32 цента).

В румынском Бухаресте поездка в «подземке» обойдется в 58 центов, чуть дороже - 60 центов - придется отдать в Москве.

За 90 центов можно проехаться в метро болгарской столицы Софии.

Далее в рейтинге столиц с дешевой «подземкой» идут Прага (Чехия), Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Афины (Греция).

В Риме одна поездка стоит 1,5 евро.

Замыкает подборку Лиссабон - 1,6 евро.