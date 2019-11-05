Новая Skoda Octavia: первые изображения интерьера

Источник материала: Tut.by

В октябре Skoda обнародовала скетчи новой Octavia, по которым можно было составить представление о дизайне и пропорциях кузова машины. И вот Octavia снова — за пять дней до официальной премьеры компания опубликовала эскизы интерьера будущей новинки.





Практически одновременно с фирменными рисунками в Сеть слили новую порцию шпионских фотографий новой Octavia, среди которых и снимки салона. Судя по ним, в четвертом поколении Octavia получит новый двухспицевый руль, а также отдельно стоящий «планшет» мультимедиа-системы. Станет меньше кнопок и переключателей, а вместо аналоговых приборов — виртуальная приборка с 10-дюймовым экраном, и, как и в случае с новым Volkswagen Golf, она, по всей видимости, будет уже в штатном оснащении.



Фото: Auto.cz

Еще одно важное новшество — селектор роботизированной коробки DSG, превратившийся в миниатюрный джойстик. Среди доступных опций для Octavia заявлены проекционный дисплей и трехзонный климат-контроль.





К слову, значительная часть информации о новой Octavia уже также рассекречена — остальные подробности ждем 11 ноября!