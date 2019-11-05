ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая Skoda Octavia: первые изображения интерьера

06.11.2019 14:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В октябре Skoda обнародовала скетчи новой Octavia, по которым можно было составить представление о дизайне и пропорциях кузова машины. И вот Octavia снова — за пять дней до официальной премьеры компания опубликовала эскизы интерьера будущей новинки.


Практически одновременно с фирменными рисунками в Сеть слили новую порцию шпионских фотографий новой Octavia, среди которых и снимки салона. Судя по ним, в четвертом поколении Octavia получит новый двухспицевый руль, а также отдельно стоящий «планшет» мультимедиа-системы. Станет меньше кнопок и переключателей, а вместо аналоговых приборов — виртуальная приборка с 10-дюймовым экраном, и, как и в случае с новым Volkswagen Golf, она, по всей видимости, будет уже в штатном оснащении.


Фото: Auto.cz

Еще одно важное новшество — селектор роботизированной коробки DSG, превратившийся в миниатюрный джойстик. Среди доступных опций для Octavia заявлены проекционный дисплей и трехзонный климат-контроль.


К слову, значительная часть информации о новой Octavia уже также рассекречена — остальные подробности ждем 11 ноября!

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За пять дней до официальной премьеры компания Skoda опубликовала эскизы интерьера Octavia нового поколения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянский турист: «Приезжаю В Минск покататься на метро»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика