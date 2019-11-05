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Новая Skoda Octavia: первые изображения интерьера
Источник материала: Tut.by
В октябре Skoda обнародовала
Практически одновременно с фирменными рисунками в Сеть слили новую порцию шпионских фотографий новой Octavia, среди которых и снимки салона. Судя по ним, в четвертом поколении Octavia получит новый двухспицевый руль, а также отдельно стоящий «планшет» мультимедиа-системы. Станет меньше кнопок и переключателей, а вместо аналоговых приборов — виртуальная приборка с 10-дюймовым экраном, и, как и в случае с новым Volkswagen Golf, она, по всей видимости, будет уже в штатном оснащении.
Еще одно важное новшество — селектор роботизированной коробки DSG, превратившийся в миниатюрный джойстик. Среди доступных опций для Octavia заявлены проекционный дисплей и трехзонный климат-контроль.
К слову, значительная часть информации о новой Octavia уже также
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За пять дней до официальной премьеры компания Skoda опубликовала эскизы интерьера Octavia нового поколения.
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