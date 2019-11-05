Два «золота» и «серебро» завоевали представители «Бош Авто Сервис» на конкурсе Service Master 2019

Представители сети «Бош Авто Сервис» заняли три призовых места — два первых и одно второе — на международном специализированном состязании Service Master 2019. Конкурс состоялся в рамках выставки «Автосервис. Механика. Автокомпоненты-2019», которая проходила с 29 по 31 октября 2019 года в Минске в Футбольном манеже.

В конкурсе диагностов (номинация «Электрик CAR») обладателем первого места стал Константин Фединяк, сотрудник Бош Авто Сервис «Титан Моторс» (г. Минск). В этой же номинации второе место занял Валерий Остапук, сотрудник Бош Авто Сервис «Автоперсона» (г. Брест).

В номинации «Механик CAR» лучшим был признан Александр Книга, сотрудник Бош Авто Сервис «Бигуэй» (г. Слоним).

Конкурс Service Master 2019 проводился в пяти номинациях: «Механик CAR», «Электрик CAR», «Мехатроник CAR», «Мехатроник TRUCK» и SERVICE TEAM. Представители сети «Бош Авто Сервис» принимали участие в каждой из них, и в двух из пяти добились высоких результатов.

«Специализированное состязание Service Master 2019 собрало сильнейших профессионалов в области автосервиса как из Беларуси, так и из других стран. Приятно, что наши специалисты успешно представили на нем сеть «Бош Авто Сервис», добавив в копилку ее и своих личных достижений сразу три награды высокого достоинства. Помощь партнерам нашей сети в подготовке и повышении квалификации персонала — одна из важнейших составляющих концепции сервисного обслуживания «Бош Авто Сервис». И уровень этой подготовки помогают подтвердить победы на таких престижных конкурсах профессионального мастерства, как Service Master», — отметил эксперт по развитию сети «Бош Авто Сервис» в Республике Беларусь Вячеслав Савич.

Помимо конкурса Service Master 2019, представители компании Bosch активно участвовали и в других ключевых событиях выставки «Автосервис. Механика. Автокомпоненты-2019». Ее эксперт Виталий Радовский выступил в качестве спикера форума «Автосервис – модель современности 2019», а для гостей выставки на стенде Bosch были доступны мастер-классы «Системная диагностика и системный сканер как измерительное устройство», «Системная диагностика Bosch для коммерческого транспорта, сельскохозяйственной, строительной и специальной техники», «Обслуживание систем кондиционирования» и другие, посвященные практическим вопросам диагностики и обслуживания автомобилей, а также детальному знакомству с возможностями представленного на выставке оборудования Bosch.

На стенде компании был представлен широкий спектр оборудования Bosch для ремонта и обслуживания легковых и грузовых автомобилей: от универсальных зарядных устройств для аккумуляторных батарей BAT 645 и BAT 690 и установок для обслуживания и заправки кондиционеров ACS 753 и ACM 3000 до компьютеров для управления системной диагностикой автомобилей и широкого спектра диагностических сканеров, включая новый диагностический прибор Bosch KTS 250.