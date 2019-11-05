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Что теперь будет с Instagram-моделью, которую посадили за наркотики в колонию Гомеля

06.11.2019 14:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Если помните, мы подробно рассказывали, как российская Instagram-модель Мария Хрестина отбывает наказание в Гомеле. Девушку осудили на три года по «наркотической» статье. В этом деле появились новые подробности, которые разузнал TUT.by: вскоре Хрестина покинет беларускую колонию.


Вся история началась с того, как в мае прошлого года девушку задержали на беларуско-польской границе в пункте пропуска «Варшавский мост». У 27-летней модели обнаружили марихуану. Экспертиза установила, что в тот момент и сама Мария находилась под действием веществ.

Суд признал Хрестину виновной, россиянку поместили в Гомельскую женскую колонию. На свободе остались пятилетний ребенок и муж. Позже девушка говорила, что рассчитывала на амнистию, но она ее не затронула. «Я хотела показать мужу Брестскую крепость, на это планировали потратить в Беларуси один день. Но задержалась на три года. Лучше было прочитать о Брестской крепости в книжках, посмотреть в интернете, а не приезжать в Беларусь», – делилась впечатлениями осужденная. 


Со слов адвоката Марии Антона Гашинского, сейчас его клиентка находится в стадии пересылки: ближайшую неделю-две заключенную экстрадируют в Россию. Отбывать наказание она продолжит в колонии в Калужской области. Срок в три года, который ей назначили в Беларуси, останется тем же. При этом в России у Хрестиной хотя бы появится право на условно-досрочное освобождение.

Фото: @mary_khrest.

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Теги: Гомель
 
 
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Если помните, мы подробно рассказывали, как российская Instagram-модель Мария Хрестина отбывает наказание в Гомеле. Девушку осудили на три года по «наркотической»...
 
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