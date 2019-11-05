Катрин Денев экстренно госпитализировали

Источник материала: Tut.by

В Париже экстренно госпитализировали французскую актрису Катрин Денев. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Le Parisien.





Врачи не называют диагноз, однако отмечают, что состояние 76-летней звезды оценивается как тяжелое. Артистке собираются назначить дополнительные обследования.

Уточняется, что в настоящее время Денев работает в Париже над новой картиной режиссера Бенуа Мажимеля De son vivant («Из его жизни»). Премьера состоится в 2020 году.

Катрин Денев является одной из главных звезд французского кинематографа. Она работала с такими режиссерами, как Луис Бюнюэль, Франсуа Трюффо, Франуса Озон, Роман Полански и Ларс фон Триер. Среди наиболее известных картин с ее участием — «Танцующая в темноте», «Отвращение», «8 женщин», «Шербурские зонтики», «Дневная красавица» и «Новейший завет».