Кочанова, Сивак и Герасименя открыли новый бассейн в Шабанах за 5 миллионов рублей

Источник материала: Tut.by

В минском микрорайоне Шабаны сегодня открыли новый бассейн. В мероприятии участвовали глава Администрации президента Наталья Кочанова, мэр Минска Анатолий Сивак и олимпийская чемпионка Александра Герасименя.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Спортивный объект назвали «Волат». Его приехали открывать высокие гости: мэр Минска Анатолий Сивак, глава Администрации президента Наталья Кочанова и известная спортсменка Александра Герасименя.

Объект возвели рамках программы по строительству 25-метровых бассейнов.









Адрес нового бассейна — улица Шабаны, 17. Здание построено по типовому проекту. Первый такой бассейн открыли в Брилевичах в 2017 году.

Бассейн сможет принимать до 700 человек в день. Стоимость за посещение будет бюджетной.













Стоимость бассейна в Шабанах — около 5 миллионов рублей. Заказчик — УКС Заводского района. Рядом со зданием басейна оборудовали воркаут-площадку с тренажерами. По соседству с ней — площадка, где можно будет проводить мероприятия. Здесь же автомобильная парковка на 47 мест, сообщило агентство «Минск-Новости».

Бассейны на несколько чаш: для взрослых — пять дорожек, 25Х11 метров, глубина от 1,2 до 1,8 метра, и для детей — 10×8 метров, с глубиной от 0,6 до 0,85 метра. Дорожки возле детского бассейна будут подогревать.