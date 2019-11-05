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Кочанова, Сивак и Герасименя открыли новый бассейн в Шабанах за 5 миллионов рублей

06.11.2019 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минском микрорайоне Шабаны сегодня открыли новый бассейн. В мероприятии участвовали глава Администрации президента Наталья Кочанова, мэр Минска Анатолий Сивак и олимпийская чемпионка Александра Герасименя.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Спортивный объект назвали «Волат». Его приехали открывать высокие гости: мэр Минска Анатолий Сивак, глава Администрации президента Наталья Кочанова и известная спортсменка Александра Герасименя.

Объект возвели рамках программы по строительству 25-метровых бассейнов.



Адрес нового бассейна — улица Шабаны, 17. Здание построено по типовому проекту. Первый такой бассейн открыли в Брилевичах в 2017 году.

Бассейн сможет принимать до 700 человек в день. Стоимость за посещение будет бюджетной.




Стоимость бассейна в Шабанах — около 5 миллионов рублей. Заказчик — УКС Заводского района. Рядом со зданием басейна оборудовали воркаут-площадку с тренажерами. По соседству с ней — площадка, где можно будет проводить мероприятия. Здесь же автомобильная парковка на 47 мест, сообщило агентство «Минск-Новости».

Бассейны на несколько чаш: для взрослых — пять дорожек, 25Х11 метров, глубина от 1,2 до 1,8 метра, и для детей — 10×8 метров, с глубиной от 0,6 до 0,85 метра. Дорожки возле детского бассейна будут подогревать.

 
Теги: Минск
 
 
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Бассейн сможет принимать до 700 человек в день. Стоимость за посещение будет бюджетной.
 
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