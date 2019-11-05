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Панк или Меладзе? Куда стоит сходить в большие выходные в Гомеле

06.11.2019 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти большие выходные можно отдохнуть как следует — понедельник наступит только через четыре дня! И вот вам четыре способа развлечь себя и близких.

Концерт Валерия Меладзе


Где: ОКЦ ул. Ланге, 17

Когда: 7 ноября в 19.00.

Сколько: от 103 до 143 рублей.

Удивительное сочетание пылкого грузинского темперамента с интеллигентностью, качественный репертуар из лирических баллад, вокал редкого диапазона — все это можно услышать, увидеть и прочувствовать уже завтра на концерте романтика Валерия Меладзе. Поспешите, билетов осталось очень мало.

Московский цирк «Аливрувер»


Фото: Алексей Герасименко, gp.by

 

Где: Гомельский цирк

Когда: 7 и 8 ноября представления начинаются в 16. 00, 9 ноября — в 14.00 и 18.00, 10 ноября — в 12.00 и 16.00

Сколько: от 6 до 40 рублей

В программе нового цирка — номера отважных дрессировщиков, пластичных эквилибристов, воздушных гимнастов, акробатов на дорожке и ловких жонглеров. Украшением цирковой программы станут артисты шоу-балета!

Ретродискотека «Дежавю по-советски»


Фото: Shutterstock.com

Где: ГЦК, ул. Ирининская, 16

Когда: 8 ноября в19.00

Сколько: 5 рублей

Гомельчан приглашают на танцевальный вечер в стиле «ретро» — вспомнить и повторить в уютной гостиной Городского центра культуры любимые мелодии, песни и танцы советского времени.

Дай дарогу!


Фото: vk.com/daidarogu

Где: Red Pub, пр-т. Ленина, 10

Когда: 9 ноября в 19.00

Сколько: 20 рублей

В Гомеле пройдет большой сольный концерт белорусской панк-группы группы Дай Дарогу! В программе — лучшие хиты и только живой звук.

Bulba Blues-Rock


Где: бар «Квартирник», Билецкий спуск

Когда: 7 ноября в 21.00

Сколько: 7 рублей

В Квартирнике выступит группа CROSS B BAND — единственная в Беларуси группа, проповедующая Bulba Blues-Rock. Обещан ураган музыкального драйва.

Хороших выходных!

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Теги: Гомель
 
 
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Понедельник наступит только через четыре дня! И вот вам четыре способа развлечь себя и близких.
 
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