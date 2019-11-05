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Панк или Меладзе? Куда стоит сходить в большие выходные в Гомеле
Источник материала: Tut.by
В эти большие выходные можно отдохнуть как следует — понедельник наступит только через четыре дня! И вот вам четыре способа развлечь себя и близких.
Концерт Валерия Меладзе
Удивительное сочетание пылкого грузинского темперамента с интеллигентностью, качественный репертуар из лирических баллад, вокал редкого диапазона — все это можно услышать, увидеть и прочувствовать уже завтра на концерте романтика Валерия Меладзе. Поспешите, билетов осталось очень мало.
Московский цирк «Аливрувер»
В программе нового цирка — номера отважных дрессировщиков, пластичных эквилибристов, воздушных гимнастов, акробатов на дорожке и ловких жонглеров. Украшением цирковой программы станут артисты шоу-балета!
Ретродискотека «Дежавю по-советски»
Гомельчан приглашают на танцевальный вечер в стиле «ретро» — вспомнить и повторить в уютной гостиной Городского центра культуры любимые мелодии, песни и танцы советского времени.
Дай дарогу!
В Гомеле пройдет большой сольный концерт белорусской панк-группы группы Дай Дарогу! В программе — лучшие хиты и только живой звук.
Bulba Blues-Rock
В Квартирнике выступит группа CROSS B BAND — единственная в Беларуси группа, проповедующая Bulba Blues-Rock. Обещан ураган музыкального драйва.
Хороших выходных!
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Понедельник наступит только через четыре дня! И вот вам четыре способа развлечь себя и близких.
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