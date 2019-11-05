Панк или Меладзе? Куда стоит сходить в большие выходные в Гомеле

Источник материала: Tut.by

В эти большие выходные можно отдохнуть как следует — понедельник наступит только через четыре дня! И вот вам четыре способа развлечь себя и близких.

Концерт Валерия Меладзе





Где: ОКЦ ул. Ланге, 17 Когда: 7 ноября в 19.00. Сколько: от 103 до 143 рублей.

Удивительное сочетание пылкого грузинского темперамента с интеллигентностью, качественный репертуар из лирических баллад, вокал редкого диапазона — все это можно услышать, увидеть и прочувствовать уже завтра на концерте романтика Валерия Меладзе. Поспешите, билетов осталось очень мало.

Московский цирк «Аливрувер»



Фото: Алексей Герасименко, gp.by

Где: Гомельский цирк Когда: 7 и 8 ноября представления начинаются в 16. 00, 9 ноября — в 14.00 и 18.00, 10 ноября — в 12.00 и 16.00 Сколько: от 6 до 40 рублей

В программе нового цирка — номера отважных дрессировщиков, пластичных эквилибристов, воздушных гимнастов, акробатов на дорожке и ловких жонглеров. Украшением цирковой программы станут артисты шоу-балета!

Ретродискотека «Дежавю по-советски»



Фото: Shutterstock.com

Где: ГЦК, ул. Ирининская, 16 Когда: 8 ноября в19.00 Сколько: 5 рублей

Гомельчан приглашают на танцевальный вечер в стиле «ретро» — вспомнить и повторить в уютной гостиной Городского центра культуры любимые мелодии, песни и танцы советского времени.

Дай дарогу!



Фото: vk.com/daidarogu

Где: Red Pub, пр-т. Ленина, 10 Когда: 9 ноября в 19.00 Сколько: 20 рублей

В Гомеле пройдет большой сольный концерт белорусской панк-группы группы Дай Дарогу! В программе — лучшие хиты и только живой звук.

Bulba Blues-Rock





Где: бар «Квартирник», Билецкий спуск Когда: 7 ноября в 21.00 Сколько: 7 рублей

В Квартирнике выступит группа CROSS B BAND — единственная в Беларуси группа, проповедующая Bulba Blues-Rock. Обещан ураган музыкального драйва.

Хороших выходных!

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