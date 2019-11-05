Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах области

Источник материала: Полесская правда



В предвыходные и выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции будет организован усиленный надзор за безопасностью дорожного движения. Об этом сообщили в ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инспекторы ГАИ, особенно в вечернее и ночное время суток, ориентированы на своевременное выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов, а также на оказание помощи участникам дорожного движения.

Особое внимание будет уделено выявлению автолюбителей, севших за руль в состоянии опьянения или, не имеющих права управления, игнорирующих соблюдение скоростных режимов и требований правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности — ремней безопасности, детских удерживающих устройств.