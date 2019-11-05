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Ставка рефинансирования с 20 ноября снижается до 9% годовых

06.11.2019 15:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ставка рефинансирования с 20 ноября снижается до 9% годовых
Фото из открытых источников

Ставка рефинансирования в Беларуси с 20 ноября снижается с 9,5% до 9% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10,75% до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,25% до 8% годовых.

Соответствующие решения приняты 6 ноября правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В третьем квартале интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Национального банка. Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться вблизи 5%.

"Принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики", - отметили в Нацбанке.

Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов. Как пояснили в Нацбанке, в последующем эти ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину.

Очередное заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.

 
 
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Соответствующие решения приняты 6 ноября правлением Национального банка.
 
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