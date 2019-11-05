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«Пропустите, я с ребенком!». Можно ли с малышом на руках пройти без очереди

06.11.2019 15:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Пропустите, я с ребенком!». Можно ли с малышом на руках пройти без очереди
Фото из открытых источников

В магазине, на границе, в аэропорту - имеете ли вы право попросить окружающих пропустить вас вперёд? А потребовать, ссылаясь на закон? Разбирается «АиФ».

«Пропустите, я с ребенком!». Можно ли с малышом на руках пройти без очереди Кто имеет право пересекать границу без очереди?

Часто те, кому действительно полагалось бы пройти без очереди, не просят об этом, потому что стесняются. А им и не предлагают. Поэтому в наших магазинах молодая мама с маленьким ребёнком на руках, стоящая в очереди, - обычное дело.

- На основании пункта 3 статьи 10 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 года №90-З «О защите прав потребителей» отдельным категориям граждан могут предоставляться льготы и преимущества в торговом, бытовом и иных видах обслуживания потребителей в порядке, установленном законодательством, - в ответ на запрос «АиФ» сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. - При этом законодательство о торговле и о защите прав потребителей не предусматривает обязанности субъекта торговли обеспечивать покупателю с ребенком до трех лет возможность внеочередного обслуживания в кассе магазина.

Выходит, в торговом объекте остаётся рассчитывать только на понимание со стороны окружающих.

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Граница

Совсем другое дело - при пересечении границы. С детьми в возрасте до 3 лет или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет вы имеете право на внеочередной въезд в автодорожные пункты пропуска, где не функционирует система электронной очереди, сообщили нам в Государственном пограничном комитете.

При этом в самих пунктах пропуска технология контроля всех операций предусматривает прохождение очереди в общем порядке. То есть, если вы с маленьким ребёнком, скопление машин до пункта пропуска можно объехать, а вот потом приоритета уже не будет.

Что касается железнодорожных пунктов пропуска и аэропорта, то там в виду особенностей пограничного контроля преимуществ путешествующим с несовершеннолетними не предоставляют.

Аэропорт

Родители с детьми до трёх лет могут в первоочередном порядке проходить досмотр, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минска. Что касается процедуры регистрации, то здесь у каждой авиакомпании свои правила. Например, маму с ребёнком могут пригласить к стойке бизнес-класса, где обычно мало людей. Если этого не произошло, имеет смысл самостоятельно обратиться к сотруднику авиакомпании. Если правила позволяют, вас проводят.

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Опыт читателя

Читательница «АиФ» рассказывает о своём путешествии с годовалым ребёнком в Черногорию: «В аэропорту Тивата было очень много людей, буквально яблоку негде упасть. А у меня на руках малышка, держать тяжело. Муж подошёл к стойке регистрации «Белавиа» и спросил у сотрудника, имеем ли мы право зарегистрироваться на рейс без очереди. Нам разрешили.

Ещё больше людей ожидало прохождения досмотра. Супруг обратился с тем же вопросом к сотруднице аэропорта. Строгая женщина только кивнула и повела нас за собой. Вновь прошли без очереди.

По прилёте в минский аэропорт нас ожидало прохождение пограничного контроля. Поинтересовались у сотрудницы пограничной службы: имеем ли мы право пройти без очереди? И тут неожиданно получили отказ. На всякий случай задали тот же вопрос её коллеге. Она разрешила».

Комментарий «АиФ»: надо учитывать, что при пограничном контроле на въезд в Беларусь, так же как и в автодорожных пунктах пропуска, все процедуры оформления производятся в общем порядке. Однако сотрудник погранслужбы может разрешить пройти оформление без очереди исходя из обстановки и наличия свободных кабин.

 
Теги: Минск
 
 
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Часто те, кому действительно полагалось бы пройти без очереди, не просят об этом, потому что стесняются. А им и не предлагают. Поэтому в наших магазинах молодая мама...
 
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