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Читатель об экологии: "Дело в «верхах»: в тех, кто производит и применяет"

06.11.2019 14:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Читатель об экологии: "Дело в «верхах»: в тех, кто производит и применяет"
Фото из открытых источников

Недавнее выступление  на Генеральной ассамблее Организации  Объединённых  Наций  подростка Греты Тунберг  вызвало широкое обсуждение экологических проблем в средствах массовой информации, политических кругах и в среде неравнодушных к судьбе нашей планеты людей.

Разговоры, разговоры…

Но, я убежден, выступления «за» здоровую экологию малоэффективны. Все упирается в нежелание многих государств, промышленных корпораций и предприятий эту тему серьёзно рассматривать.  Они всякими путями уходят от  радикальных решений.

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Часто слышу: «Надо информировать население, обучать с детства, готовить специалистов, наводить порядок, заставлять…» и так далее. Всё это отговорки, затягивание времени и уход от главного.

А главное - в «верхах»: в тех, кто производит и применяет. Для них сократить производство – значит снизить прибыль, сократить рабочие места, а в объёме государства - уменьшить ВВП. Вывод: производителю и государству реально невыгодно этим заниматься, а рабочим - терять свои места. Это и есть главная причина медлительности и нежелания заниматься экологической безопасностью. Человечество устроено так, что пока не «припрёт» к стенке, до тех пор не включаются сознание и инстинкт самозащиты. Такое отношение к нашей Земле-матушке преступно – человечество погибнет.

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Моё видение решения данной проблемы:

• Только в ультимативном порядке всем производителям, чьи выбросы, продукция, отходы сказываются на качестве экологии, – уменьшать годовые объёмы производства. Только так.

• Сокращать обьёмы и бюджет на производство вооружения.

• Остановить войны и военные конфликты, которые в огромной степени   способствуют загрязнению окружающей среды и стимулируют рост военного производства.

• В бюджете государств необходимо резервировать (и  за счет снижения военных расходов) средства на поддержание таких мероприятий и стимулирование их на производство замещающей продукции. Несколько примеров из жизни рядового потребителя и то, что уже давно можно было решить.

Бутыли из-под молочной продукции, пивную тару, упаковки воды, соков можно смело заменять стеклотарой, бумажной упаковкой, металлической фольгой. Одноразовые полиэтиленовые пакеты - «авоськами» из ткани, бумажными пакетами.

Н. Н. Буцкевич, Минск

 
 
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