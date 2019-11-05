Источник материала: Новости Волковыска

В нашей области в этом году медиками зафиксировано 50 случаев кори. Для сравнения в других областях и Минске: столица -49 случаев, в Витебской области - 30, Гомельской - 26, Брестской - 19, Минской - 15 и Могилевской - 6 случаев. Всего около 200 случаев.

Корь – это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от 10 до 21 дня.

Основные признаки болезни - повышение температуры, сыпь, боль в горле, кашель, воспаление слизистой глаз.

Если обнаружили у себя подобные симптомы не откладывайте визит к врачу.

Согласно национальному календарю прививок дети должны получить две прививки: в возрасте 1 год и 6 лет.

Привитые от кори люди в своем большинстве имеют иммунитет к болезни. Но есть небольшой процент заболевших после прививки, у таких людей болезнь будет протекать в более легкой форме. Прививка поможет исключить летальный исход и тяжелые последствия.

Если Вы не помните или не знаете делали ли Вам прививку, ее необходимо сделать не позднее, чем за месяц до выезда в страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. На сегодняшний день это - Украина и страны ЕС.

Последние три недели в Беларуси не зарегистрированы новых случаи кори, сообщил сегодня в Национальном пресс-центре рассказал заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Пашкович.