Источник материала: Новости Волковыска

Впереди большие выходные и, как показывает практика - соблазн для отдельных водителей сесть за руль подшофе в разы увеличивается. В среднем по области в субботу и воскресенье задерживается в 2-3 раза больше нетрезвых водителей, чем в любой из будних дней, сообщает областная Госавтоинспекция.

Отдельной темой следует отметить возросшую в ряде районов области аварийность с тяжелыми последствиями. Оперативная сводка пестрит сообщениями о серьезных происшествиях, что требует принятия дополнительных мер, не только в части контроля за содержанием улично-дорожной сети, средств регулирования, освещения и т.д., но и контроля за соблюдением водителями Правил дорожного движения.

В этих целях Госавтоинспекция области все предстоящие выходные будет работать в усиленным режиме. Областные экипажи из сотрудников всех отделов и отделений управления ГАИ и инспекторы отдельного специального взвода "Дельта" направятся в те районы, где наблюдается наиболее сложная обстановка с обеспечением дорожной безопасности.

В рамках отработки будут проведены операции "Фильтр", сотрудники будут работать с комплексом "мобильный инспектор", дополнительному вниманию подвергнется маршрутный транспорт и автомобили служб такси. Места расположения мобильных датчиков контроля скорости будут сосредоточены на аварийно-опасных участках автодорог.

В вечернее время главное внимание будет уделено передвижению пешеходов и велосипедистов. В работе рейдовых групп примут участие местные средства массовой информации.