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Сёння праваслаўныя вернікі прыходу царквы «Усіх смуткуючых Радасць» віталі ў сваім храме епіскапа Полацкага і Глыбоцкага Ігнація
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