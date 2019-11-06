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Срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц за 2019 год истекает 15 ноября

06.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц за 2019 год истекает 15 ноября

Уважаемые граждане, собственники жилых домов, двух и более квартир, гаражей и других строений, владельцы земельных участков, отдел по работе с плательщиками по Шарковщинскому району инспекции Министерства по налогам и сборам по Глубокскому району напоминает, что срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога с физических лиц за 2019 год истекает 15 ноября.

В случае, если по каким-либо причинам Вы не получили извещение, рекомендуем самостоятельно обратиться в налоговый орган с целью уточнения сумм налогов, причитающихся к уплате в бюджет.

Обращаем внимание, если Вами заключен договор аренды земельного участка, извещение на уплату арендной платы Вы не получите. Сумма арендной платы, причитающаяся к уплате в бюджет, указана в приложении к договору аренды.

Те граждане, которые подключены к электронному сервису «Личный кабинет», расположенного на официальном Интернет-портале Министерства по налогам и сборам http://www.portal.nalog.gov.by/, получают извещение в электронном виде. И, напоминаем, если извещение направлено плательщику в электронном виде, то на бумажном носителе оно ему повторно не направляется. В случае утери логина и пароля для входа в «Личный кабинет» можно обратиться в инспекцию за получением нового.

Обращаем внимание, что факт неполучения извещения не освобождает плательщика от уплаты налога.

Произвести уплату налогов можно через «Личный кабинет», интернет-банкинг, отделения банков, почтовые отделения. Для уплаты налогов в ЕРИП нужно знать свой учетный номер плательщика (УНП). УНП можно узнать на сайте МНС (nalog.gov.by) в разделе «Электронные сервисы» (иконка «Государственный реестр плательщиков»). Необходимо заполнить данные о фамилии, имени, отчестве и личном номере.

Отдел по работе с плательщиками по Шарковщинскому району инспекции Министерства по налогам и сборам по Глубокскому району

По возникшим вопросам обращайтесь по телефонам: 4 17 64.

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