Уважаемые жители Шарковщинского района!

Источник материала: Клiч Радзiмы

Примите искренние поздравления с праздником — Днем Октябрьской революции!

Это событие занимает особое место в мировой истории, оно определило судьбы многих народов. Провозглашенное Советской властью право наций на самоопределение стало фундаментом, на котором белорусы создали суверенное государство, своим трудом укрепили его, отстояли в годы военного лихолетья.

Выражаем признательность всем шарковчанам, кто сегодня вносит весомый вклад в укрепление экономического и культурного потенциала страны.

Дорогие друзья! Пусть этот праздник будет напоминанием о высоких идеалах и благородных целях, побудит каждого из нас еще раз задуматься о пройденном и грядущем, поможет прийти к согласию, взаимоуважению и созиданию.

Желаем вам семейного счастья, добра и любви, благополучия в каждом доме и долгих лет жизни!

Председатель Шарковщинского

районного исполнительного

комитета Д. М. Ломако.

Председатель Шарковщинского

районного Совета депутатов В. С. Шпец.