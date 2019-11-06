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Уважаемые жители Шарковщинского района!
06.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Примите искренние поздравления с праздником — Днем Октябрьской революции!
Это событие занимает особое место в мировой истории, оно определило судьбы многих народов. Провозглашенное Советской властью право наций на самоопределение стало фундаментом, на котором белорусы создали суверенное государство, своим трудом укрепили его, отстояли в годы военного лихолетья.
Выражаем признательность всем шарковчанам, кто сегодня вносит весомый вклад в укрепление экономического и культурного потенциала страны.
Дорогие друзья! Пусть этот праздник будет напоминанием о высоких идеалах и благородных целях, побудит каждого из нас еще раз задуматься о пройденном и грядущем, поможет прийти к согласию, взаимоуважению и созиданию.
Желаем вам семейного счастья, добра и любви, благополучия в каждом доме и долгих лет жизни!
Председатель Шарковщинского
районного исполнительного
комитета Д. М. Ломако.
Председатель Шарковщинского
районного Совета депутатов В. С. Шпец.
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