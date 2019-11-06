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Удаление и пересадка объектов растительного мира

06.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Удаление и пересадка объектов растительного мира

Порядок удаления объектов растительного мира очень подробно регламентирован действующим законодательством, однако на практике нередки ситуации, когда возникают трудности правоприменения, связанные с различными обстоятельствами, сопутствующими удалению. В законе Республики Беларусь «О растительном мире» в статье 37 сказано: на основании разрешения местного исполнительного и распорядительного органа осуществляются удаление, пересадка в следующих случаях:

— деревьев, кустарников, препятствующих эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов;

— деревьев, кустарников для проведения топографических работ, геологического изучения недр;

— деревьев, кустарников, произрастающих в противоэрозионных насаждениях;

— деревьев, кустарников с диаметром ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра, произрастающих в придорожных насаждениях;

— деревьев, кустарников с диаметром ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра, березы карельской, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных землях других категорий земель (за исключением удаления, пересадки деревьев, кустарников при проведении работ по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений);

— деревьев, кустарников, произрастающих на землях запаса, землях общего пользования населенных пунктов;

— упавших деревьев, произраставших на землях запаса, землях общего пользования населенных пунктов;

— деревьев, кустарников, находящихся в ненадлежащем состоянии;

— цветников, газонов, иного травяного покрова на землях общего пользования населенных пунктов;

— объектов растительного мира в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь.

Принятие решения о выдаче разрешения на удаление и пересадку объектов растительного мира производит специальная комиссия местного исполнительного и распорядительного органа. Юридические лица и граждане, заинтересованные в удалении упавших деревьев, произраставших на землях запаса, землях общего пользования населенных пунктов, обращаются в письменной форме по данному вопросу в местный исполнительный и распорядительный орган, который рассматривает вопрос о выдаче разрешения.

Во время проведения работ по удалению, пересадке объектов растительного мира у руководителя (исполнителя) работ на месте удаления, пересадки объектов растительного мира должны находиться разрешение на удаление или пересадку объектов растительного мира или их заверенные в установленном порядке копии, а у юридического лица и гражданина, которым пользователем земельного участка предоставлено право удаления, пересадки деревьев, кустарников — также гражданско-правовой договор, на основании которого это право предоставлено.

В. ЕГОРЕНКОВ,

старший госинспектор Браславской МРИОЖиРМ.

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