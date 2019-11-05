В Беларуси снижается ставка рефинансирования до девяти процентов годовых

Источник материала: Ежедневник





С 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается с 9,5 до 9 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт – с 10,75 до 10 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,25 до 8 процентов годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 6 ноября 2019 года.

Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов. В последующем данные ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину.

Очередное заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.