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В Беларуси снижается ставка рефинансирования до девяти процентов годовых

06.11.2019 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси снижается ставка рефинансирования до девяти процентов годовых

С 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается с 9,5 до 9 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт – с 10,75 до 10 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,25 до 8 процентов годовых.

Соответствующие решения приняты Правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 6 ноября 2019 года.

Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов. В последующем данные ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину.

Очередное заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.

 
 
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С 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается с 9,5 до 9 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт – с 10,75 до 10 процентов годовых, ставка по депозиту...
 
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