Кривичские зарисовки. Сердце, отданное родной земле!

Источник материала: Ивьевский край

В 1905 году в Кривичах была открыта начальная школа, позже, до 1939 года, действовала польская школа повшехна.



Весной 1951 года крестьяне д. Кривичи вступили в сельхозартель "Рассвет".

Первыми заявления в колхоз подали Петр Игнатьевич Кушель, Юлия Александровна и Роман Константинович Бородко. В 1964 в домах кривичан зажглись электрические лампочки.

В 1953-м году после объединения кривичского колхоза "Рассвет" с моринским колхозом им. Сталина объединенное хозяйство стало называться "Неман".

В 1960-м г. на базе коллективных хозяйств Залейки и Морино был создан колхоз "Неман".

В Кривичах были построены животноводческая ферма, конюшня, амбар, баня, клуб-библиотека, деревня была радиофицирована.

В 1975 колхоз Неман объединился с колхозом "Урожай" (Старченята) и получил название "Принеманский".

Долгие годы на весь район славился семейный кривичский ансамбль Гореликов. Их называли "Пенчики". Народные музыканты играли на деревенских свадьбах, проводах в армию, на колхозных фестивалях. Отец Евгений Степанович, руководивший семейным ансамблем и работавший строителем в колхозе "Неман", играл на цимбалах. В ансамбле играли его сыновья-самородки: Петр - на аккордеоне, Григорий - на барабане. Их знали в соседних районах, гастролировали талантливые самоучки и по дальним весям. Играли народную музыку - вальсы, польки, фокстроты, кадрили "Пенчиков" заставляли ноги пускаться в пляс. За колхозные средства талантливым музыкантам были пошиты национальные костюмы. Коллектив был визитной карточкой Ивьевщины 60-70-х годов.

Лучшими колхозниками из д. Кривичи того периода были механизаторы Яков Яковлевич Турко, Николай Иванович Горелик, Михаил Иванович Турко, водители Николай Александрович Кондратович и Михаил Аркадьевич Найден, кузнец евгений Антонович Найден и многие другие.

А рассказ в преддверии праздника работников села еще об одном кривичском хлеборобе.





Ивану Ивановичу Турко - восемьдесят восемь. Он коренной белорус, уроженец д. Кривичи, расположенной за Неманом на самой окраине Ивьевщины.

Родители - малоземельные крестьяне. Отец работал после войны кассиром в банке, мать - полеводом. Четверо детей было у родителей, три сына и дочь. Все они - слава и история сельского хозяйства района.





Иван Иванович Турко окончил местную "повшехну" школу с обучением на польском. Сохранилось фото 30-х годов этой школы, где работал директором Викентий Плескач. И. Турко учился здесь позже, сестры-польки были учителями, имя одной, Зося, - сохранилось в памяти.





Супруги Турко

В 14 лет Иван пошел работать плотогоном. Это был памятный 1945-й год. Тяжелый труд - параллель можно провести с репинскими "бурлаками на Волге". С дедом обрабатывали поля, пахали землю. Так закалялся характер.

С 1951 по 1954 служил в армии, - 3 года и 8 месяцев. На Дальнем Востоке, недалеко от китайской границы. Профессию механизатора получил в Новогрудской школе механизации. Это было время, когда самые первые трактора и комбайны приходили на поля. Время становления колхозов. На комбайне С-400, открытом и продуваемом всеми ветрами, пришлось поработать несколько лет.





Е.И. Турко





М.И. Турко





П.И. Лавыш

У истоков колхозов того времени были такие люди, как Петр Игнатьевич Кушель - первый председатель кривичской сельхозартели, Григорий Степанович Киселев, Дмитрий Илларионович Кузнецов из тридцатитысячников - в Морино, Федор Аввакумович Крюков - в Залейках.

После армии женился в 1956-м. Cупруга, Анна Николаевна, труду в сельском хозяйстве, как и он, отдала всю жизнь.

Стал учетчиком тракторной бригады, проявил организаторские способности, был выдвинут председателем колхоза "Неман" П.И. Лавышом на должность заведующего мастерскими колхоза. Долгие годы Иван Иванович работал завмастерскими, при Петре Ивановиче Лавыше, председателе правления моринского колхоза, которым тот стал в 1964 году. До выхода на пенсию в 1999-м И.И. Турко был руководителем машинно-тракторного парка хозяйства, нес эту нелегкую ношу с честью.





Паром вблизи д. Кривичи, 70-е годы

Было 45 механизаторов только в Кривичах - трактористов, слесарей, водителей-шоферов, прицепщиков, кузнецов, входивших в штат мехмастерских. Они добирались в Морино на работу за 2 километра через луг и реку Неман, когда и моста-то через основную западно-белорусскую реку не было. Переправлялись на лодках или пароме.

Возглавляемый И.И. Турко технический парк обслуживал, кроме участка Кривичи, земли, прилегающие к деревням Залейки, Новоселки, Бурдуки, Луговая, Ковкели, Сонтаки - Большие и Малые, хутор Круглое.

Кривичи дали много знаменитых людей Ивьевщине и Беларуси. В их числе - и братья Ивана Турко, - Михаил и Евгений, - три труженика, три механизатора из одной семьи.

Около 900 человек проживало в Кривичах времен молодости и зрелости этих людей. На выборах голосовало до 400 человек, в семилетку ходили 150 детей. На местных полях выращивались все культуры, гордились здесь произведенным мясом, льном, молоком.

Вносил колорит в местную сельскохозяйственную жизнь разлив Немана: вода заливала двухкилометровый луг возле реки. В 1958 году, например, паводок подтопил деревенские дома даже на возвышенности, "амфибия" ходила, спасала людей. Шутили, что в печи щупака отдельным кривичанам повезло поймать.

Часто местные жители оказывались отрезанными от райцентра, всех благ цивилизации. Они к этому привыкли. Исторически, в давние времена при царской России и Польше относились ко Вселюбской гмине, однако в дальнейшем эти земли к Новогрудскому району так и не присоединили.

Экзотикой, а точнее, совершенно необходимой вещью того времени, был действующий в Морино паром, последние перевозки осуществивший в 90-х.

Ушел в небытие паром во времена председателя Василия Александровича Жевняка, - в Докудово перевезли. Мост новый еще не был построен, когда закончилась история парома. Но даже при его наличии комбайны ходили через Березовку дальним окружным путем. Ежедневно переправляли через паром скот, технику, людей, грузы. Очень редко переправляли комбайны, тогда лишь, когда уровень воды был высоким. Когда вода падала, а во времена уборочной так было почти всегда, переправить технику через Неман можно было только через мост в районе Березовки.

В колхозной строительной бригаде, которую возглавлял Евгений Яковлевич Турко, заботились о пароме, как стратегическом средстве коммуникации: каждый год по мере необходимости конопатили паклей, смолили гудроном, берегли, как зеницу ока.

Кроме Кривичей, паромы были в Докудово и Николаево.





Н.А. Кондратович и И.И. Турко на ВДНХ СССР

Когда сделали большие паромные "чайки" (лодки) в Лиде, пропускная способность моринско-кривичской переправы повысилась, - изготовил их лидский ремзавод при председателе П. Лавыше. Для колхозной переправы мастерили "чайки" и местные умельцы. При транспортировке техники и грузов с использованием парома и по замерзшему Неману зимой бывало всякое, - и под воду уходили трактора и грузы, и под лед проваливалась техника. Вытаскивали тросами. Зимой паромщики следили за состоянием льда, посыпали его песком, обсаживали дорогу по льду елочками, чтобы водители и пешеходы не сбились с маршрута и не попали в полынью. Помнят люди паромщиков Владимира Николаевича Абрамчика, Николая Лаврентьевича Лихорада.

Последний, кстати, отец бывшего безвременно ушедшей из жизни управляющего делами Ивьевского райисполкома Валентины Николаевны Павлюковской.

И днем и ночью, как по "дороге жизни", возили механизаторы через Неман зимой корма, торфокрошку, удобрения, стройматериалы, шли молоковозы с кривичской фермы в Лиду.

И засухи и паводки переживали местные жители, отрезанные водной артерией от колхозного и районного центров.





Принеманская деревня всегда утопала в зелени, на каждом подворье держали домашний скот. Овцы, куры, гуси, телята, коровы - какафония раннего утра вдохновляла на труды праведные.

Местные леса всегда были богаты грибами и ягодами. Грибоварня имелась, принимали от детворы и более-менее свободного люда сотни килограммов даров кривичских лесов.

Супруга Анна Николаевна Турко трудилась некоторое время в грибной сезон приемщицей местной грибоварни. Размещалась грибоварня на островке с названием Быколовка.

Лен сушили в Кривичах, сушня работала на полную нагрузку, трепали тот ленок периодически. Люди, трепавшие лен, выходили на свет божий черные-черные от пыли, но никто не жаловался на усталость. Черную трудовую пыль смывали в колхозной бане, которая стояла на берегу кривичского озера и регулярно топилась.

Никогда не пустовал деревенский клуб, семейные музыканты Горелики ("Пенчики") несли народную фольклорную музыку и песню далеко за пределы Ивьевщины.

Песню в деревне любил и стар, и млад, пели и на работе, и дома, в будние дни и в праздники, особенно женщины. Начиналась песня в одном конце деревни, подхватывали мелодию или начинали другую постепенно в другом. Приезжали агитбригады, пели на полях и фермах. Лилась над Неманом народная песня, - искренняя, чистая, святая.

В Кривичах много однофамильцев. Самые распространенные - представители родов Турко, Найденов, Гореликов, Кушель, Бородко.

Что интересно, географически Кривичи делятся на микрорайоны, почти как наша столица, хотя и не сравнимы масштабами и площадями. Этимологически названия говорят сами за себя: Загорка, Бардитище, Горелики, Цибули, Демяновщина, Сельщина. Так назывались части Кривичей в бытность наших дедов и прадедов.

В Кривичах были бедные песчаные земли даже в масштабах кадастровой оценки не совсем богатого в этом плане Ивьевского района, но приспособились кривичане, получали урожаи более чем приличные.

Знаменитые поля кривичские, разбросанные до новогрудской деревни Отминово, тоже имеют каждое свое название. Расположены по лесам, как оазисы среди пустынь, - лес-лес, а потом поле - с васильками, аистами, хлебом. Названия полей тоже нарицательны и односложно афористичны: Оделак - 30 га, Язово - 62 га, Липники - 20 га, Белое - 15 га, Овсяники - 25 га, Навоищи - 30 га, - всех сельхозугодий насчитывалось на пике сельхозкультивирования более 200 га.

Люпин рожь, лен, картофель, свекла, ячмень, овес, гречка и другие культуры радовали урожаями. Морковь выращивали на Оделке, и была она просто на заглядение. Потому что Оделок, Язово - это лучшие кривичские земли.

Нынешние реалии вызывают тоску по тем временам, когда все запахивалось, выкашивалась до травинки скоту на корм любое пригодное место. Пустующих земель не было. Во времена И.И. Турко буреломом позараставших пашен не было и в помине.

Велика роль в организации грамотной агрономической службы того периода на принеманских землях Петра Игнатьевича Бородко. Руководитель участка "Кривичи" получил за труд орден Ленина и орден Октябрьской революции. При нем земля давала более чем благодарную отдачу, и это при том, что моринские земли лучше кривичских.

Богатой кормовой базой для колхозного животноводства был кривичский луг - натуральный сенокос, душистые, сочнейшие травы. Две бригады, под сто косцов и гребцов каждая, выходили на сенокосы. Стоило измениться погоде - в мгновение ока вручную сгребали сено в копны, распускали быстро травы после дождя. И снова, словно в сказке, росли стога и копны. Луг утопал в стогах. Вереницы машин и тракторов свозили высушенное сено, корма в гумна. Два самих высоких стога под навесом стояли возле Немана около озера Чаново, украшая своим величием отдаленную деревню Кривичи. А запах душистого сена разносился далеко по окрестностям. Принимал участие в сенокосных баталиях и стар, и млад.

Ферма была в деревне с телятами и коровками, конюшня имелась на 50 лошадей, - пахали на них до прихода техники, да и позже.

У Ивана Ивановича Турко немало государственных наград: орден Трудового Красного знамени, медаль "За доблестный труд", Почетная грамота Верховного Совета БССР, десятки поощрений за многолетний добросовестный труд. Он - Заслуженный колхозник БССР. Был делегирован на выставку ВДНХ в Москву, фото с бывшим водителем Николаем Кондратовичем в 70-е возле Царь-пушки - память о тех мгновениях.

Братья Турко прославили свою землю, как и многие другие местные жители. Брат Михаил был знатным трактористом, да и Евгений много лет работал механизатором на полях, пока не возглавил газовую службу хозяйства. Братья в молодости также закончили курсы механизаторов в Новогрудке. Михаил побеждал на конкурсах пахарей, на районных и областных соревнованиях признавался лучшим землепашцем, причем, даже в республике входил в число победителей. Приглашали в Москву оспорить звание лучшего пахаря Союза, но в силу различных причин не поехал.

Работа механизаторов в уборочный сезон начиналась в 4-5 часов утра, поздно заканчивалась. Никто на работу не опаздывал, никто не оставался дома, не искал оправданий. Такое понятие, как лень - кривичанам не свойственно.

А ведь это стоило колоссального труда, честности, порядочности. Старожил деревни вспоминает пять колхозных картофелин, взятых полеводами с поля и выброшенных в Неман при появлении председателя колхоза П. Лавыша. Это, как раз, подтверждающий пример.

В советский период колхозной деревни умели не только работать, но и отдыхать. Раньше дожинки были не в моде, но были другие праздники, когда собирались труженики всех колхозов. Районные фестивали проводились как раз в окрестностях Морино, совсем рядом на берегу Немана. Нарядные кривичане тоже спешили на эти праздники, переправлялись на лодках, пароме. Кривичи и окрестности - места наиживописнейшие.

Завмастерскими Иван Иванович работал до выхода на пенсию. Любил свою работу как никто другой. Служению сельскому хозяйству, иначе этот труд и не назовешь, им отдано 45 лет жизни. Два послепенсионных года был еще завучастком в Кривичах. А с учетом того, что в 14 лет начал трудовую биографию - это пятьдесят лет стажа. Самого тяжелого. И самого благородного.

Во времена хронического дефицита он ездил по Союзу в поисках запчастей, узлов и агрегатов для колхозной техники, возил, например, двигатели на завод в Ульяновске, был в командировках в десятках городов, завсегдатаем оптовых баз и сельхозтехник. Не раз приходилось быть на приемах у ответственных лиц в столице. И практически всегда он возвращался удовлетворенным, добиваясь своей цели.

Через два года Ивану Ивановичу будет девяносто. Он живо интересуется происходящими событиями.

Иван Иванович - замечательный муж, отец и дедушка. Зимой живет в Минске у дочери Татьяны, выписывает районную газету в столицу.

У Ивана Ивановича две дочери, Татьяна и Валентина, работники культуры, зять Иван, внук Кирилл.

Племянницы Галина и Светлана для него, как родные дочери.

Легко понять, что слова дочери Татьяны об отце, как о порядочном, честном, добром, замечательном человеке, - не преувеличение. "У бацькі - чулае сэрца и прыгожая душа. Ён спагадлівы, шчыры і добрасумленны. Ніводны чалавек не скажа аб ім дрэннага слова".

Этого человека всегда отличала активная жизненная позиция. Выйдя на пенсию, продолжал вести хозяйство, держал домашний скот (корову, лошадь - в том числе). Для этого - возраст ни в коей мере не помеха.

Все у него во дворе всегда идеально. Порядок в пример другим. Косил, следил за грядками. Создал фундамент для благополучия своих родных и близких. И продолжает поддерживать порядок несмотря на весьма солидный возраст. Мастерски ухаживает за цветами. Трудом и стараниями Ивана Ивановича и его жены Анны Николаевны был создан фундамент для семейного благополучия. Анна Николаевна - светлая, душевная, добрая женщина, жена, мама. Не отмерил ей Бог долгого века. Но светлая память останется в сердцах родных и близких.

Краевед О.М. Иглицкий, автор многих статей в районке, работал в молодости токарем в колхозе. Помнит идеальный порядок, который поддерживал завмастерскими И.И. Турко. Техника своевременно выходила на работу, создавались все необходимые условия для ее консервации и ремонта, все колеса и узлы были вычищены до блеска, смазаны. Этот человек был мастером своего дела.

Он также заботился и о людях, о тех, кто своим трудом приумножал богатства белорусской земли. Хватка и ум - эти его качества просто поражали. Сейчас инженеры, технократы - уже другой формации. Об администраторах и говорить не приходится: стиль руководства некоторых - лишь бы "отшить" человека. Уважительно относился к людям, никогда не унижал подчиненного, не выражался грубо, а тем более нецензурно, не повышал голос, никогда не унизил человека. Уважали его молодые и пожилые, авторитет начальника колхозных мастерских был непререкаем. Когда он руководил ими, многие из молодых оставались работать в колхозе. Связать свою жизнь с работой на тракторе и машине - было нормальным и привычным делом.

Если бы Иван Иванович имел высшее образование, - а, к сожалению, на это не хватало времени, был старшим в семье, кормильцем и добытчиком, - он мог бы сделать блестящую карьеру. Его харизма, знания, менталитет вызывают уважение.

И бесконечную благодарность.

В.ПОБОЛЬ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА

и из домашнего

архива.