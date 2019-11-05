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«Миссис мира 2020» от белорусских финалисток назовут в прямом эфире на VOKA

06.11.2019 15:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На видеосервисе VOKA продолжается реалити-проект «Миссис мира 2020. Белорусский этап». Впервые в истории отечественного телевидения зрители наблюдают за тем, как финалисток для этого конкурса отбирают в нашей стране. Заключительный эпизод шоу выйдет на платформе 9 ноября, а финал кастинга покажут 10 ноября в прямом эфире.

За право представлять Беларусь в Лас-Вегасе, куда за титулом «Миссис мира 2020» отправятся представительницы 50 стран мира, борются 15 участниц. Имя победительницы кастинга назовут в гранд-финале отбора, который состоится 10 ноября. Кто поедет на мировой конкурс для замужних женщин от нашей страны, первыми узнают зрители VOKA – там будет вестись трансляция события.

За кого именно доведется болеть в прямом эфире, зависит от судей. На протяжении шести выпусков шоу «Миссис мира 2020. Белорусский этап» претенденток оценивало жюри: Дарья Реут – вторая Вице-Миссис мира 2017, национальный директор белорусского этапа мирового конкурса «Миссис мира»; Ольга Пасканная – организатор проекта, наставник и ведущая; Антон Бладик – заместитель генерального директора по цифровым платформам и контенту компании А1; Вадим Прокофьев – ресторатор; Татьяна Кейзерова – основатель интернет-портала о моде, красоте и стиле, мама пятерых детей. Поэтому окончательный состав финалисток белорусского отбора на «Миссис мира» станет известен завтра после выхода последнего выпуска шоу.

В этом году отбор конкурсанток для «Миссис мира» проходит в Беларуси во второй раз. Главные требования – возраст от 18 до 47 лет, белорусское гражданство и активная позиция: каждая участница должна защитить перед жюри собственный социальный проект.

 
 
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На видеосервисе VOKA продолжается реалити-проект «Миссис мира 2020. Белорусский этап». Впервые в истории отечественного телевидения зрители наблюдают за тем, как...
 
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