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Более 11 тысяч ученых пообещали человечеству «неописуемые страдания»

06.11.2019 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная группа ученых из 153 стран заявила, что, если человечество не предпримет срочные меры по снижению выбросов углекислого газа, то нас неизбежно постигнут «неописуемые страдания». Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Группа ученых из 11 258 климатологов, биологов, геологов, океанологов и специалистов в других областях науки подписала документ, в котором сообщается о «значительном влиянии человека на биосферу». Эти выводы базируются на результатах 40 лет наблюдений и включают такие параметры, как температура поверхности, выбросы углерода, рост человечества, таяние льдов и многое другое.

По словам авторов письма, климат меняется быстрее, чем ожидали многие специалисты, и люди пока не способны с этим справиться. Чтобы остановить это, люди должны заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, сократить выбросы газов, загрязняющих атмосферу, таких как метан и сажа, сократить потребление продуктов животного происхождения, уменьшить количество пищевых отходов и стабилизировать рост населения, которое сейчас увеличивается более чем на 200 000 человек в день, используя подходы, обеспечивающие социальную и экономическую справедливость.

 
 
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Международная группа ученых из 153 стран заявила, что, если человечество не предпримет срочные меры по снижению выбросов углекислого газа, то нас неизбежно...
 
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