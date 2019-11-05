Ставка рефинансирования снижается до 9% годовых

С 20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снижается с 9,5% до 9 % годовых, сообщает Нацбанк.





С этой же даты снижается с 10,75% до 10% годовых ставка по кредиту овернайт, а ставка по депозиту овернайт — с 8,25% до 8 %.





Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 6 ноября 2019 года.





Как объясняют в Нацбанке, "в III квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов продолжила замедляться. Динамика фактической годовой инфляции, которая в сентябре 2019 года составила 5,3%, формируется в соответствии с прогнозными оценками Национального банка".









Ожидается, что в конце 2019 года и в течение 2020 года инфляция будет находиться в пределах 5%.





Принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики, подчеркивают в Нацбанке.





Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2020 года.