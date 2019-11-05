ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси отмечают случаи гепатита Е из-за употребления плохо приготовленной свинины

06.11.2019 14:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские медики-инфекционисты отмечают случаи заражения гепатитом Е из-за употребления сырой или плохо приготовленной свинины.




"Мы над гепатитом Е работаем впервые. Им, как правило, заражена свинина. И даже домашние свиньи им болеют. Но болезнь не страшна, если хорошо термически обрабатывать мясо",- рассказал на пресс-конференции в Минске в среду профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ Сергей Жаворонок.

По словам Жаворонка, долгое время гепатит Е считался болезнью южных регионов, и лишь совсем недавно ее соотнесли с употреблением свинины. В данной связи доктор посоветовал для предотвращения заражения людям, употребляющим в пищу свинину, внимательно относиться к степени ее прожарки, а тем, кто имеет дело с сырым мясом, – к гигиене.

Гепатит Е, как и другие виды гепатитов, может сопровождаться повышением температуры, сыпью, тошнотой, снижением аппетита, пожелтением кожных покровов и глазных белков, а также увеличением размеров печени.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские медики-инфекционисты отмечают случаи заражения гепатитом Е из-за употребления сырой или плохо приготовленной свинины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Усов: Кремлю нужна полная "капитуляция" Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика