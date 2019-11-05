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Павел Усов: Кремлю нужна полная "капитуляция" Беларуси

06.11.2019 14:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кремлю надо заставить Лукашенко подписать интеграционный пакет документов, где есть невыгодные для Беларуси пункты. И это станет победой Москвы. Но настоящая "война" развернется все же после 8 декабря, считает политолог Павел Усов.

Павел Усов: Кремлю нужна полная "капитуляция" Беларуси
Война заявлений между Минском и Москвой о «не нашей войне» должна ослабить позиции Лукашенко. Кремлю нужно заставить беларуского руководителя подписать интеграционный пакет документов, который станет идеологической победой Москвы, так доктор политических наук Павел Усов прокомментировал Беларускай праўдзе милитаристскую перепалку между Минском и Москвой.


- Заявление Лукашенко о «не наших войнах» вызвало резкую реакцию со стороны России. Почему Медведев так нервно отреагировал на реплику Лукашенко?

- Нужно понимать, что Москва ведет широкомасштабную информационную атаку на Минск. Остался месяц до подписания так называемой программы по углублению интеграции, и, возможно, Минск продолжает блокировать важные пункты этой программы. 

8 декабря Кремлю нужна полная “интеграционная капитуляция” Беларуси. Подписание документа должно выглядеть новым триумфом Путина. Поэтому Кремль использует любые методы воздействия – от экономических “финансово-нефтяных” до риторических.

Слова Медведева – это элемент тех системных обвинений в адрес Лукашенко, которые звучат из России, о том, что Минск переориентируется на Запад, что в Беларуси зреет угроза для “русскоговорящих”, процветает национализм и т.д. 

Для усиления давления используются все фразы Лукашенко, которые должны подорвать, ослабить его позиции внутри Беларуси и в глазах российской общественности. 

Другими словами, Кремль пытается создать из Лукашенко главного врага “славянского единства”. И если к информационной бомбардировке Беларуси подключились первые лица России – значит, дело набирает весьма серьезный оборот.

- Аналитики увидели в военной перепалке Лукашенко-Медведева-Эйсмонт имеет глубокие идеологические противоречия. Что это за противоречия?

- Лукашенко говорит так, что любой может найти в его словах все, что угодно. В свою очередь, в позиции Натальи Эйсмонт я не увидел некоего идеологического противоречия или готовности к конфронтации. Ее комментарий – это просто попытка уменьшить информационное напряжение, перевести разговор на другую тему – нефти и газа. 

В целом же здесь очевидны различные подходы и ожидания. Москва нацелена на системную геополитическую интеграцию с прямым управлением нашей страной. Очевидно, что в Минске это понимают, но не в состоянии выработать адекватную стратегию по противодействию интеграционному наступлению.


- Давление Кремля будет нарастать вплоть до 8 декабря?

- Пока трудно предсказать сценарии развития событий. Первый шаг – заставить Лукашенко подписать подготовленный документ, который явно будет содержать невыгодные для Беларуси пункты. Это будет идеологическая победа Кремля. 

Далее, нужно будет принудить Минск начать действия по реализации этой программы. На это у Москвы есть время до конца президентской избирательной кампании в Беларуси в 2020 году. 

Думаю, что тогда давление еще больше усилится. Думаю, что настоящая "война" развернется после 8 декабря.
 
Теги: Минск
 
 
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