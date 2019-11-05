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Обвалом российского рубля завершились последние торги на этой неделе

06.11.2019 13:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евро сегодня также подешевел, уже третий раз подряд, и оказался на минимуме за 20 дней.

Белорусский рубль укрепился к валютной корзине сразу на 0,27%, а с начала ноября уже на 0,38%.

Курс доллара вырос всего на 0,0021 BYN до 2,0434 BYN/USD и покинул минимум за 13 дней. С начала недели доллар подешевел на 0,0083 BYN.

Курс евро упал ещё на 0,0088 рубля до 2,2636 BYN/EUR, оказавшись на минимуме за 20 дней. С начала недели евро рухнул на 0,0280 BYN.

Курс российского рубля обвалился на 0,0153 BYN до 3,2112 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера рубль РФ завершил торги на максимуме за 40 дней.

Итоги короткой рабочей недели 4—6 ноября на валютном рынке Беларуси

курс доллара снизился на 0,51%;
курс евро обвалился на 1,22%;
курс российского рубля вырос всего на 0,06%;

как следствие, белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,34%.


Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос на 34 копейки до 63,5880 российских рублей. Официальный курс евро на завтра поднялся всего на 1 копейку до 70,4301 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро сегодня также подешевел, уже третий раз подряд, и оказался на минимуме за 20 дней.
 
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