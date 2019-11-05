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Обвалом российского рубля завершились последние торги на этой неделе
Источник материала: Партизан
Евро сегодня также подешевел, уже третий раз подряд, и оказался на минимуме за 20 дней.
Белорусский рубль укрепился к валютной корзине сразу на 0,27%, а с начала ноября уже на 0,38%.
Курс доллара вырос всего на 0,0021 BYN до 2,0434 BYN/USD и покинул минимум за 13 дней. С начала недели доллар подешевел на 0,0083 BYN.
Курс евро упал ещё на 0,0088 рубля до 2,2636 BYN/EUR, оказавшись на минимуме за 20 дней. С начала недели евро рухнул на 0,0280 BYN.
Курс российского рубля обвалился на 0,0153 BYN до 3,2112 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера рубль РФ завершил торги на максимуме за 40 дней.
Итоги короткой рабочей недели 4—6 ноября на валютном рынке Беларуси
курс доллара снизился на 0,51%;
курс евро обвалился на 1,22%;
курс российского рубля вырос всего на 0,06%;
как следствие, белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,34%.
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