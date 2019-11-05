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Приятная неожиданность: БМЗ выходит из минуса

06.11.2019 13:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский металлургический завод (БМЗ) отчитался за три квартала 2019 года.

Выручка почти не изменилась. Она немного недобирает до 2,3 млрд рублей, а год назад была примерно 2,2 млрд.

Сейчас есть чистая прибыль — 8 тыс. рублей. Год назад было минус 144,9 млн. Совокупной прибыли пока нет. Вместо нее минус 102 тыс. (годом ранее — минус 146,9 млн).

Напомним, что, по данным на март 2019 года, завод резко увеличил экспорт: плюс 31%. А в июле на предприятии поменялся директор. 


БМЗ является головной компанией холдинга «Белорусская металлургическая компания», куда входят еще 15 юрлиц. 

Среди них, например, ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Могилевский металлургический завод», ОАО «Белвторчермет» и другие
 
 
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Белорусский металлургический завод (БМЗ) отчитался за три квартала 2019 года.
 
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