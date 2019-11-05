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Подросток из Таиланда играл в компьютерные игры ночами напролет и умер
Источник материала: Tut.by
Подросток из Таиланда умер после того, как всю ночь играл на компьютере в онлайн-игру. Об этом
17-летний Пляват Харикин (Plyawat Harikin) бросил школу и днями (и ночами) напролет играл в многопользовательские компьютерные игры. Он даже не выходил из комнаты, и родители приносили ему еду прямо к компьютеру.
Но однажды, утром 4 октября, отец подростка Джаранвит (Jaranwit), офицер воздушных сил, зашел в комнату сына и увидел, что Пляват лежит на полу рядом с системным блоком. На столе подростка валялись коробки из-под еды на вынос, а возле кресла стояла бутылка газировки.
Вначале отец подумал, что мальчик заснул, но потом понял, что тот мертв. Врачи, осмотревшие тело, пришли к выводу, что Пляват умер от инсульта, спровоцированного играми по ночам.
Джаранвит рассказал эту историю, чтобы предостеречь других родителей от этой опасности. Он также подчеркивает, что до игровой зависимости его сын хорошо учился.
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Врачи, осмотревшие тело, пришли к выводу, что подросток умер от инсульта.
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