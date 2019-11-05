Открылся массовый сезон охоты на пушного зверя

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что с 2 ноября охотникам разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, куницу лесную, куницу каменную, норку американскую, ондатру и хорька лесного.

Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток как ружейным, так и безружейным способами.

Ружейная охота на зайцев разрешена способами: из засады, с подхода, из засады, загоном.

Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород, при безружейной охоте – борзых охотничьих собак и ловчих птиц.

Ружейная охота на другие вышеперечисленные виды пушных животных разрешена в светлое время суток способом с подхода, в том числе с охотничьими собаками. Разрешенными орудиями при ружейной охоте являются гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряженных дробью, нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм, а также охотничьи собаки – все породы, кроме гончих и борзых.

При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель).

Напоминаем – незаконная охота влечет административную ответственность, которой предусмотрен штраф от 20 до 50 базовых величин с конфискацией или без конфискации орудий охоты и с лишением специального права, а также уголовную ответсвенность, которой предусмотрено наказание в виде штрафа, лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кроме того, лицо виновное в совершении правонарушения обязано возместить вред причиненный окружающей среде.

Закроется сезон охоты на пушнину 26 января (последнее воскресенье января).

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира