Андрей Дмитриев баллотируется в депутаты парламента от жителей Дзержинского района

Источник материала: Новости Дзержинска

Андрей Дмитриев, сопредседатель республиканской общественной организации «Говори правду», 38 лет, баллотируется в депутаты парламента от жителей Дзержинского района.

6 ноября в ДК Культуры с 18.00 до 19.00 состоится его встреча с жителями Дзержинска.

Андрей, добрый день, почему вы решили выдвигаться?

- Потому что хочу добиться справедливости для жителей нашего района. Мы одни из немногих регионов в стране, который сам себя обеспечивает. Налоги уходят в Минск и мы вправе чувствовать отдачу в нашей жизни. В первую очередь в комфорте и качестве жизни вокруг нас. Мой старший сын в этом году идет в армию, а младший – в школу. Хочу, чтобы наши дети видели в Беларуси свое будущее.

Уже прошло более половины кампании, вы много встречаетесь с людьми, о чем они говорят?

- Самое большое впечатление, люди никому не верят, говорят: «Нас так много обманывали…», но еще хуже, беларусы не верят в себя. И поэтому заранее считают, что ничего не получится, но самоустранением ничего не решить. Если пройду в парламент приложу все усилия, чтобы доказать людям им стоит верить в себя, участвовать в общественной жизни и добиваться справедливости. Это возможно, и мы в «Говори правду» доказываем делом через инициативу «Робім разам” (robim-razam.by) Недавно добились выделения денег на покупку машины скорой помощи класса Б для районного центра Октябрьский, в прошлом году в Фаниполе горожане вместе с администрацией города сделали отличный праздник города.

А что в вашей программе именно для Дзержинска?



- Во-первых, оставлять больше денег от налогов на местах и тратить их под контролем общества. Уже много стран дают гражданам самим выбирать приоритеты, куда направить деньги. Это можно делать, например, через голосование на сайте. Нам нужно реальное самоуправление, то есть участие людей в принятии и реализации решений, тогда будет порядок во дворах и в наших городах. Во-вторых, финансирование, переоснащение Дзержинской больницы и наведение порядка с записью к врачам. Конечно, нужно обновление оборудования. Необходима социальная и финансовая поддержка для специалистов в медицине, образовании, культуре, чтобы их зарплаты не так сильно отличались от минских, было где жить. В каждом небольшом городе нашего округа нужно создать бизнес-инкубатор, где людям будут помогать создавать свое дело.

Креативные пространства для молодежи.

Третье, сделать так, чтобы условия, которые «подарили» сегодня Оршанскому району пришли и в Дзержинский. Это поможет созданию новых рабочих мест. Есть просто целый ряд решений, которые давно пора принять, например, отвязать оплату техосмотра от транспортного средства, вернуть службу в армии в страховой пенсионный стаж и многое другое.

Беларусы сегодня готовы активно участвовать в общественной жизни?

Пока что беларусы рассчитывают только на себя. Поэтому активная позиция проявляется в том, что они едут на работу в Польшу, Россию. И эти страны все активнее зазывают наших граждан к себе. Если срочно не начать менять ситуацию за следующие 10 лет страна опустеем. Сегодня главная конкуренция не за трактора, а за людей. И чтобы беларусы делали свой выбор строить дом, семью, будущее в Беларуси, они должны видеть заботу государства о себе и уважение. Беларусь должна быть страной молодых, а не стариков. А достойная жизнь не только в Минске.

Вы считаете все это возможно?

- Я уверен, что в Беларуси есть все, чтобы уже сегодня жить достойно, в первую очередь трудолюбивые люди, но для этого не хватает единых стандартов справедливости. Качественные здравоохранение, образование, наука должны обеспечиваться из бюджета всем гражданам, а не только избранным. И поменьше чиновников и начальников.

Как единственный независимый кандидат в нашем округе в парламенте я буду представлять всех жителей Дзержинского района, а не только начальников.





