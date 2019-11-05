ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?

06.11.2019 15:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Незванные гости. На частные подворья в Ивацевичском районе повадились лисы. Звери приходят к жилым домам ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И после каждого такого визита хозяева не досчитываются домашних животных.

Сейчас жители деревень не только плотно закрывают все калитки, но и держат наготове разного рода оборонительный инвентарь.

Что тянет хищника в места обитания человека, выяснял Петр Бутрим.

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?

Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса. Я в шоке, конечно.

«Идут, не боятся». Лисы повадились в курятники в Ивацевичском районе: что рассказывают жители

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?

Момент встречи с хищником Екатерина Живеневич запомнит надолго. Плутовку жительница деревни Гощево обнаружила в собственном сарае. Когда оттуда подозрительно начали исчезать куры. В общей сложности добычей лисы стали не только они, еще петух и дикие утки. О домашних птицах теперь напоминают только разбросанные по всему двору перья.

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?

Екатерина Живеневич, жительница деревни Гощево:
У меня здесь сено, и она в норе там и жила. И вот она, не спеша, пришла утром, скушала, что надо. В курятнике у меня сейчас полкурицы лежит.

Именно этой незваной гостье скрыться не удалось. Животное загнали в ловушку и усыпили. Однако подозрения в бешенстве экспертиза не подтвердила. Что удивительно, ведь в люди идут чаще всего заболевшие звери. Но в этом случае рыжая стала смелее из-за голода.

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?

Петр Бутрим:
В борьбе с незваным гостем все средства хороши. Поэтому чтобы не остаться совсем без домашних животных, жители деревни не только плотно закрывают все калитки, но и держат наготове холодное оружие.

Буквально на следующий день жительница соседней деревни Екатерина Савич вышла покормить своих цыплят и цесарей. Но не успела – кормить было уже некого. Лиса приходила к ней несколько дней подряд, будто к ужину, сразу с наступлением темноты. К вечерним визитам голодных гостей здесь все готовы. Люди укрепляют сараи и отвязывают собак.

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?

Пока объектом агрессии лис становятся только домашние животные. Но кто знает, что дикому зверю взбредет в голову завтра. На улицах вот уже несколько дней непривычно мало людей. Все понимают: каждая следующая встреча с хищником может иметь куда более неприятные последствия.

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?

«Открываю я этот сеновал, а на меня смотрит лиса». Почему живут в страхе жители Ивацевичского района?

Люди в материале: Екатерина Живеневич, Пётр Бутрим
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Незванные гости. На частные подворья в Ивацевичском районе повадились лисы. Звери приходят к жилым домам ежедневно, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 11 тысяч ученых пообещали человечеству «неописуемые страдания»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика