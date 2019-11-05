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Белорусов обяжут декларировать стиральные порошки

06.11.2019 15:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусов обяжут декларировать стиральные порошки
Фото из открытых источников

Как стало известно, в Беларуси выступили с инициативой введения обязательного декларирования синтетических средств для стирки. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Белорусов обяжут декларировать стиральные порошки Какие товары нужно декларировать на границе?

В ведомстве пояснили, что обязательное подтверждение соответствия в форме декларирования вводится в отношении синтетических моющих средств для стирки (в виде порошка, гранул, паст, различных таблеток, блоков, а также жидких средств). Соответствующее постановление от 18 октября 2019 года №706 принял Совет министров.

Норма вводится для защиты внутреннего рынка от небезопасной и некачественной продукции. Новые правила вступят в силу с 24 апреля 2020 года. При этом в ведомстве не пояснили, какие именно партии средств для стирки будут подлежать декларированию – для личного пользования или коммерческие.

 
 
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Нововведение вступит в силу с 24 апреля 2020 года.
 
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