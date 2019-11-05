Белорусов обяжут декларировать стиральные порошки

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в Беларуси выступили с инициативой введения обязательного декларирования синтетических средств для стирки. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В ведомстве пояснили, что обязательное подтверждение соответствия в форме декларирования вводится в отношении синтетических моющих средств для стирки (в виде порошка, гранул, паст, различных таблеток, блоков, а также жидких средств). Соответствующее постановление от 18 октября 2019 года №706 принял Совет министров.

Норма вводится для защиты внутреннего рынка от небезопасной и некачественной продукции. Новые правила вступят в силу с 24 апреля 2020 года. При этом в ведомстве не пояснили, какие именно партии средств для стирки будут подлежать декларированию – для личного пользования или коммерческие.