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Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном

06.11.2019 15:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном

president.gov.by

6 ноября президент Беларуси встретился в ОАЭ с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Александр Лукашенко отметил оперативное направление делегации эмиратских деловых кругов в Беларусь, что говорит о реальной заинтересованности ОАЭ в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Президент заверил в максимальном содействии эффективному решению возможных вопросов.

Стороны обсудили взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике, гуманитарной сфере. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области спорта, сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран подробно обсудили ситуацию в регионе Ближнего Востока и в глобальном контексте.

Одной из составляющих двусторонних отношений является военно-техническое сотрудничество. В этом плане заявлено о готовности к расширению диалога по интересующим эмиратскую сторону направлениям, в том числе в области научных исследований, обучения, проведения совместных тренировок, обмена опытом.

Лукашенко поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна за гостеприимство и внимание, оказываемое белорусской делегации в Эмиратах. Он подарил наследному принцу панно - двойную голограмму «Соколы». Как известно, эта грациозная, сильная, ловкая и редкая птица является олицетворением силы и мужества, национальным символом ОАЭ.

 
 
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6 ноября президент Беларуси встретился в ОАЭ с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом...
 
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