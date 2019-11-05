Версаче, Хилфигер, Дольче и Габбана. Как выглядят и сколько стоят дома знаменитых дизайнеров

Источник материала: Tut.by

Знаменитые дизайнеры одежды зачастую являются обладателями необычных особняков, квартир и вилл. В оформлении интерьера их отличает собственный стиль, включающий множество эксклюзивных деталей, которые они создают своими руками. РБК рассказывает, как выглядит и за сколько сегодня продается жилье именитых дизайнеров.

Вилла Донателлы Версаче

Модельер Донателла Версаче приобрела историческую виллу на озере Маджоре в Северной Италии. Стоимость элитного поместья составила 5,6 млн долларов. Здесь 20 спален, библиотека, гостиная и 12 санузлов.



Фото: Engel & Völkers

На территории нового владения Версаче есть футбольное поле, открытый бассейн и гараж. Поместье дизайнера украшает множество деревьев, кустарников и клумб.



Фото: Engel & Völkers

Особняк Томми Хилфигера

Американский дизайнер Томми Хилфигер недавно продал свой нью-йоркский пентхаус в отеле Plaza за 31,2 млн долларов. В нем четыре спальни, оформленные в разных стилях, чайная комната, кабинет и просторная гостиная.



Фото: cnbc.com

Кухня здесь напоминает бистро. В середине пентхауса просторная лестница с красной ковровой дорожкой. В нескольких комнатах квартиры Хилфигера есть камины.



Фото: cnbc.com

Коттедж Тома Форда

Коттедж американского дизайнера и кинорежиссера Тома Форда был недавно продан за 20 млн долларов. Дом расположен в Лос-Анджелесе на извилистых холмах престижного района Бель-Эйр. Здание возведено в начале ХХ века по проекту знаменитого архитектора-модерниста Рихард Нойтра.



Фото: dirt.com VIA Triangle Modern House

В доме три спальни, гостиная и шесть ванных комнат. Интерьеры выполнены в черно-белых тонах. Здание украшает множество геометрических деталей из стекла и бетона. На территории есть садовая мебель.



Фото: dirt.com VIA Triangle Modern House

Вилла Доменико Дольче и Стефано Габбана

Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выставили на продажу виллу на вулканическом острове к северу от Сицилии за 7,2 млн долларов. В доме девять санузлов, гостиная, столовая, кухня, открытая терраса и семь спален, каждая из которых имеет свой уникальный цвет и стиль.



Фото: Lionard Luxury Real Estate

В интерьере много изысканных предметов, которые создавали сицилийские ремесленники. Стены и полы украшены итальянской керамикой с оловом, а в отделке использован фирменный стиль Dolce & Gabbana.



Фото: Lionard Luxury Real Estate