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Версаче, Хилфигер, Дольче и Габбана. Как выглядят и сколько стоят дома знаменитых дизайнеров
Источник материала: Tut.by
Знаменитые дизайнеры одежды зачастую являются обладателями необычных особняков, квартир и вилл. В оформлении интерьера их отличает собственный стиль, включающий множество эксклюзивных деталей, которые они создают своими руками.
Вилла Донателлы Версаче
Модельер Донателла Версаче приобрела историческую виллу на озере Маджоре в Северной Италии. Стоимость элитного поместья составила 5,6 млн долларов. Здесь 20 спален, библиотека, гостиная и 12 санузлов.
На территории нового владения Версаче есть футбольное поле, открытый бассейн и гараж. Поместье дизайнера украшает множество деревьев, кустарников и клумб.
Особняк Томми Хилфигера
Американский дизайнер Томми Хилфигер недавно продал свой нью-йоркский пентхаус в отеле Plaza за 31,2 млн долларов. В нем четыре спальни, оформленные в разных стилях, чайная комната, кабинет и просторная гостиная.
Кухня здесь напоминает бистро. В середине пентхауса просторная лестница с красной ковровой дорожкой. В нескольких комнатах квартиры Хилфигера есть камины.
Коттедж Тома Форда
Коттедж американского дизайнера и кинорежиссера Тома Форда был недавно продан за 20 млн долларов. Дом расположен в Лос-Анджелесе на извилистых холмах престижного района Бель-Эйр. Здание возведено в начале ХХ века по проекту знаменитого архитектора-модерниста Рихард Нойтра.
В доме три спальни, гостиная и шесть ванных комнат. Интерьеры выполнены в черно-белых тонах. Здание украшает множество геометрических деталей из стекла и бетона. На территории есть садовая мебель.
Вилла Доменико Дольче и Стефано Габбана
Модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана выставили на продажу виллу на вулканическом острове к северу от Сицилии за 7,2 млн долларов. В доме девять санузлов, гостиная, столовая, кухня, открытая терраса и семь спален, каждая из которых имеет свой уникальный цвет и стиль.
В интерьере много изысканных предметов, которые создавали сицилийские ремесленники. Стены и полы украшены итальянской керамикой с оловом, а в отделке использован фирменный стиль Dolce & Gabbana.
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В оформлении интерьера их отличает собственный стиль, включающий множество эксклюзивных деталей, которые они создают своими руками.
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