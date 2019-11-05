«Что сделать, чтобы папа исправился?» Nexta рассказал, как ему написал «Коля Лукашенко»

Источник материала: KYKY

Сегодня – день интервью! Не успели мы рассказать об очередном заявлении рэпера Сереги об отказе от беларуского гражданства, как на площадке YouTube появилось интервью блогера Nexta (он же Степан Светлов). Видео длится полчаса. Мы полностью отсмотрели этот материал: если сравнивать с прошлыми интервью , новой информации почти нет, но один занимательный кейс все-таки прозвучал.

В беседе с интервьюером Степан объяснял, как на канале устроено взаимодействие с информаторами. Затем Nexta попросили рассказать о самых нелепых фейках, которые присылали подписчики:

Самое нелепое – это, наверное, было, когда написали от имени Коли Лукашенко. «Привет, я тут Коля Лукашенко, пишу из-под одеяла. Тут запрещен Telegram, но я как-то постарался зайти. Посоветуй, что сделать, чтобы папа встал на путь истинный, исправился?»

Я, конечно, говорю: «Коля, ты молодец. Иди гуляй». [Что, если это правда?] Да, потому что он больше не писал, и я задумался: «А все-таки, может, реально Коля Лукашенко был? Надо было попросить фото прислать».

Нужный момент в видео начинается с отметки 16:16.