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«Что сделать, чтобы папа исправился?» Nexta рассказал, как ему написал «Коля Лукашенко»
Источник материала: KYKY>
Сегодня – день интервью! Не успели мы рассказать об
В беседе с интервьюером Степан объяснял, как на канале устроено взаимодействие с информаторами. Затем Nexta попросили рассказать о самых нелепых фейках, которые присылали подписчики:
Самое нелепое – это, наверное, было, когда написали от имени Коли Лукашенко. «Привет, я тут Коля Лукашенко, пишу из-под одеяла. Тут запрещен Telegram, но я как-то постарался зайти. Посоветуй, что сделать, чтобы папа встал на путь истинный, исправился?»
Я, конечно, говорю: «Коля, ты молодец. Иди гуляй». [Что, если это правда?] Да, потому что он больше не писал, и я задумался: «А все-таки, может, реально Коля Лукашенко был? Надо было попросить фото прислать».
Нужный момент в видео начинается с отметки 16:16.
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