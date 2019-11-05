В Беларусь едет эксперт по идентификации из Бразилии. Зачем?

Источник материала: KYKY

В ноябре до Беларуси вновь доберется Всемирная неделя предпринимательства (GEW). Это глобальная инициатива, которую одновременно устраивают в 170 странах мира. В этом году мероприятия GEW пройдут с 18 по 24 ноября. Одним из ключевых спикеров выступит бразильянка Бьянка Лопес. Рассказываем, почему ее речь стоит услышать.

Кто такая Бьянка Лопес?

Лопес – бизнесвумен, консультант и спикер в сферах ФинТеха, идентификации и управления данными. Она работала на руководящей должности ведущей биометрической компании BioConnect, где отвечала за управление продуктами, маркетинг и развитие бизнеса. Сейчас предпринимательница сотрудничает с крупнейшим предприятиям мира, оказывая им контент-услуги.

В 2017 году Лопес вошла в топ-40 Digital Influencer in Finance по версии Thomson Reuters. А в 2018 году попала в топ-100 Influencers in Identity по версии 1WorldIdentity.

Бьянка одержима идеей использования технологии для лучшего понимания и принятия решений. Она изучает способы определения личности с помощью биометрии, искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных. Кроме того, Лопес запустила собственное меда Talle, где публикуются исследования о прорывных технологиях и новости финансового мира.

Как попасть на её выступление?

Спич Бьянки в рамках GEW назначен на 18 и 19 ноября в отеле Marriott (проспект Победителей, 20). Билеты можно купить по ссылке : по стоимости – от 80 рублей, в зависимости от выбранного пакета.

Что ещё известно о GEW?

Неделя организуется при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, Банка развития Республики Беларусь, Министерства экономики Беларуси, Международной Финансовой Корпорации (IFC), ОАО «Белагропромбанк», Посольства Великобритании в Беларуси, ОАО «Банк БелВЭБ» и проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН. Официальный представитель GEW в Беларуси – Центр деловых коммуникаций «БелБиз».