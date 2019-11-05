 В Бресте продолжаются работы по посадке деревьев

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках объявленного решением горисполкома месячника по благоустройству, специалистами городского ЖКХ продолжаются работы по посадке деревьев!





Дождливая погода как раз благоприятствует мероприятиям проводимым ПКУП "Коммунальник".







Сегодня коммунальники произвели посадку молодых деревьев клена вдоль Берестейского шоссе. Работы по озеленению " Западного обхода" и других мест областного центра будут продолжены.













P.S. Очень благодарны всем не равнодушным брестчанам, которые вместе с работниками ЖКХ принимали участие в экологических акциях! Вместе сделаем наш город самым чистым и зелёным!