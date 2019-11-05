Алеся МУХАЧЕВА,
Наталья ЛЕВАЧКОВА.
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В Быхове на «Дожинках-2019» чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК (фото)
06.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
Алеся МУХАЧЕВА,
Наталья ЛЕВАЧКОВА.
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В Быхове на «Дожинках-2019» чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК (фото)
Алеся МУХАЧЕВА, Наталья ЛЕВАЧКОВА.
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